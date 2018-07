Syrische rebellen aan grens met Israël vertrekken naar het noorden

De evacuatie van Syrische rebellen die omsingeld zijn in het zuidwesten van Syrië is vrijdag begonnen. Dat melden Syrische staatsmedia en het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. Het gaat om opstandelingen die de strijd tegen het Syrische regime aan de grens met de door Israël bezette Golanhoogten hebben opgegeven.

Hoeveel rebellen en burgers precies worden geëvacueerd is niet duidelijk. Volgens het Syrisch Observatorium, dat de oorlog vanuit het Verenigd Koninkrijk monitort, zijn zo’n twintig bussen ingezet. Vertegenwoordigers van de Syrische overheid zeggen dat er zo’n vijftig bussen klaar staan om rebellen naar de noordelijke regio Idlib te brengen, wat nog in handen is van de Syrische oppositie.

Militairen van het Syrische leger lopen door Quneitra, de hoofdstad van het gelijknamige gouvernement. Foto Youssef Karwashan/AFP

Ze worden geëvacueerd vanuit het noordelijke gedeelte van het gouvernement Quneitra, waar meer gematigde rebellen zitten. In het zuiden van de regio zitten extremistische strijders van Jaysh Khalid Ibn al-Walid, wat gelieerd is aan terreurgroep Islamitische Staat. Daar gaan de strijd en bombardementen nog door. Volgens het Syrisch Observatorium gebruikt de jihadistische groepering burgers als menselijk schild.

Offensief Deraa

Troepen van president Assad begonnen vorige maand gesteund door de Russische luchtmacht een offensief naar het zuiden. De belangrijke stad Deraa - in handen van het meer gematigde Vrije Syrische Leger (FSA) en bekend als de bakermat van de Syrische revolutie in 2011 - werd al eerder terugveroverd door het regime.

Nu was de regio Quneitra aan de beurt, waar nog tienduizenden burgers vastzitten. De rebellen kregen de keuze: wapens neerleggen of in de bus bussen vertrekken naar de noorden. De VN-vluchtelingencommissie riep eerder op vrijdag strijdende partijen op om zo’n 140.000 burgers die vastzitten in het zuidwesten vrije doorgang te geven.

Zodra de evacuatie is afgerond, komen Syrië en Israël weer tegenover elkaar te staan aan de grens. Spanningen tussen de twee landen zijn de afgelopen tijd verder opgelopen. Israël zegt de afgelopen maanden meerdere militaire drones uit de lucht te hebben geschoten.

Eerder deze week mochten Syriërs loyaal aan de Syrische president die in Idlib omsingeld waren, ook evacueren naar gebied in handen van het regime