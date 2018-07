Straf Hongkongse oud-bestuurder Donald Tsang verminderd

De gevangenisstraf van de voormalige hoogste bestuurder van Hongkong, Donald Tsang, is in hoger beroep teruggebracht van twintig tot twaalf maanden. De 73-jarige politicus was in beroep gegaan tegen zijn veroordeling voor misdragingen in een openbare functie. Dat beroep werd vrijdag afgewezen, evenals zijn verzoek om op borgtocht vrij te komen. Het betekent dat Tsang terug moet naar de gevangenis, meldt persbureau Reuters.

Tsang werd in februari vastgezet na zijn veroordeling een jaar eerder. De oud-bestuurder, van 2005 tot en met 2012 bestuurlijk leider van Hongkong, heeft twee maanden van zijn straf uitgezeten. Al tegen het einde van zijn bestuurlijke loopbaan doken verhalen op over zijn luxe leven.

Hij is veroordeeld voor zijn banden met vastgoedmagnaat Bill Wong over de huur van een penthouse in de naburige stad Shenzhen. Die contacten vielen samen met het besluitvormingsproces over een uitzendlicentie voor een radiostation waar Wong aandeelhouder van was. De jury nam het Tsang kwalijk dat hij die mogelijke belangenverstrengeling niet had gemeld.

Direct na de uitspraak zei de advocaat van Tsang opnieuw in beroep te gaan en een nieuwe poging te doen om goedkeuring te krijgen om op borgtocht vrij te komen. De rechter adviseerde de raadsman om eerst het vonnis te lezen, aldus Reuters. Selina Tsang, de vrouw van de oud-bestuurder, zei “zeer teleurgesteld” te zijn, maar gaf verder geen reactie.