Rechtse, jonge man of gematigde, ervaren vrouw wordt PP-leider

De centrumrechtse Partido Popular (PP) gaat flink verjongen: de vraag is alleen nog hóé jong de volgende leider van de grootste partij van Spanje wordt. Deze vrijdag begint een tweedaags congres waarop de conservatieve Volkspartij een opvolger kiest van de in juni afgetreden ex-premier Mariano Rajoy. Na een eerste stemronde onder alle leden, krijgt nu het kader de keuze tussen ex-vicepremier Soraya Sáenz de Santamaria (47) en het tien jaar jongere, relatief onbekende partijtalent Pablo Casado.

De voorzittersverkiezing is nodig vanwege het vertrek van Rajoy (63) uit de Spaanse politiek. In juni viel zijn minderheidsregering over een slepende corruptiezaak in de boezem van de Volkspartij. Rajoy moest na zeven jaar als premier plaats maken voor de sociaal-democraat Pedro Sánchez (46). Die regeert sindsdien op basis van een even bonte als wankele anti-PP-coalitie. Waarschijnlijk zijn binnen anderhalf jaar landelijke verkiezingen nodig.

Soraya Sáenz de Santamaria heeft als ex-vicepremier meer bestuurlijke ervaring dan Casado. Ze wil graag dat de PP de eerste grote Spaanse partij wordt met een vrouw als leider.

Maar ze heeft ook een handicap: ze was jarenlang rechterhand en spreekbuis van de ook onder PP’ers nooit erg geliefde Rajoy. In de plaats van de mediaschuwe premier stond zij jarenlang elke vrijdag de pers te woord na de ministerraad. Ook toen Rajoy fors moest bezuinigen, in opspraak kwam bij corruptieschandalen of worstelde met de oplaaiende afscheidingsbeweging in Catalonië.

Casado belooft de partij te vernieuwen. Hij zegt als 37-jarige beter overeind te blijven tegenover de andere dertigers in de Spaanse politiek. Oppositieleiders als Pablo Iglesias van de linkse protestpartij Podemos en vooral Albert Rivera van het liberale Ciudadanos. Die laatste partij wierp zich in de Catalaanse crisis op als partij die Spanje wél bijeen kan houden en ontpopte zich zo tot een grote concurrent van de PP.

Casado is een stuk rechtser dan Saénz. Hij belooft een hardere lijn tegen Catalaans separatisme en wil een strengere abortuswet. Ook schermt hij met de steun van de rechtse ex-premier José Maria Aznar.