Vijf redenen waarom radicaal-rechts zo van Poetin houdt

Poetin is nationalist

De Russische president is gebrand op het propageren van Rusland als soevereine, onaantastbare en grootse natie. Precies zoals Trump de VS wil herstellen in mythische glorie, getuige alleen al zijn campagneslogan Make America Great Again en zijn nationalistische doctrine America First. Poetin ziet de EU en de NAVO als politieke tegenstanders. Trump bestrijdt de EU en toont zich een wankele NAVO-partner, in een breuk met de bestaande westerse wereldorde.

Trump echoot daarmee Amerikaans radicaal-rechts – van alt-right-spreekbuis Steve Bannon tot neonazi’s – die ‘globalisten’ en hun internationale samenwerking naast immigratie als de grootste bedreiging van de natiestaat zien. Rusland fungeert voor hen als lichtend alternatief. Zoals de Amerikaanse neonazi Matthew Heimbach het in 2016 formuleerde: „Ik geloof echt dat Rusland nu de leider van de vrije wereld is (…) Poetin steunt nationalisten overal ter wereld en bouwt een antiglobalistische alliantie.”

Ook in Europa ziet uiterst rechts het Rusland van Poetin als bondgenoot tegen de EU en de VN, instanties die het opnemen van migranten zouden opdringen. De mate van bewondering loopt wel uiteen. Matteo Salvini van de Italiaanse regeringspartij Lega verscheen in 2015 in Poetin-shirt in het Europees Parlement. Nu hij minister van Binnenlandse Zaken is, zegt hij het Italiaanse veto in de EU te willen gebruiken om verlenging van de sancties tegen Rusland te voorkomen.

De Hongaarse premier Viktor Orbán is ook gecharmeerd van Poetin. Hij bouwt zijn land, verwijzend naar Rusland, om tot een „illiberale staat gebaseerd op nationale grondslagen”. De Oostenrijkse regeringspartij FPÖ sloot een samenwerkingsverband met Verenigd Rusland, lange tijd Poetins partij. Ze werken onder meer samen bij ‘opvoeding van de nieuwe generatie in patriottisme en arbeidsvreugde’.

Voor Geert Wilders en zijn PVV ligt dat anders. Waar de FPÖ Europa het liefst binnen de Russische invloedssfeer trekt, is Wilders juist pro-Amerikaans en een voorstander van de NAVO. Vermoedelijk vanwege de MH17-ramp bleef toenadering tot Rusland lange tijd uit. Dat veranderde met Wilders’ bezoek aan Moskou begin dit jaar. Toch pleit de PVV voorlopig niet voor opheffing van de sancties tegen Rusland.