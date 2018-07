Tankstations door hele land kampen met brandstoftekorten

Tankstations door heel Nederland ondervinden aanvoerproblemen met brandstof. Dat bevestigt belangenvereniging voor tankstations BETA vrijdag naar aanleiding van berichtgeving door de NOS. Honderden pompen in Nederland zitten soms zonder brandstof.

De belangrijkste reden voor het tekort is dat transporteurs door de vakantieperiode met een tekort aan chauffeurs kampen. Om brandstof te mogen vervoeren zijn namelijk speciale papieren nodig. Een woordvoerder van BETA laat weten dat oliemaatschappijen weken geleden al aangaven dat er problemen waren met uitrijden. Een kleiner deel van de transportproblemen komt door de aanhoudende droogte: de aanvoer van brandstof gaat vaak deels via het water, maar doordat het waterpeil in Nederlandse rivieren is gezakt, kunnen schepen minder zwaar beladen worden.

‘Enkele uren tot wel drie dagen droog’

Volgens de belangenorganisatie komen meldingen binnen van pomphouders uit het hele land. Het gaat vermoedelijk om “honderden pompen” die enkele uren tot soms wel drie dagen ‘droogstaan’. Oliemaatschappijen BP en Shell bevestigen dat beeld tegenover NOS. Wanneer het probleem is opgelost, is nog onduidelijk. De bouwvak komt eraan, wat voor een vermindering van het transportverkeer op de Nederlandse wegen zorgt, maar tijdens de vakantieperiode zijn er weer meer vakantiegangers op de weg. Vermoedelijk helpt het ook wanneer het weer gaat regenen, schat BETA in, zodat weer meer transport over water mogelijk is.

Eind juni kreeg de sector nog te maken met een fors olielek in de haven van Rotterdam, waardoor zo’n tweehonderd ton olie wegstroomde uit de romp van een schip. Een deel van de haven werd afgesloten voor schoonmaakwerkzaamheden, waardoor de bevoorrading via de haven van Rotterdam ingewikkelder is. Daardoor moeten transportbedrijven naar Antwerpen uitwijken.