Met de bedoeling snel vanuit de Oudezijds Achterburgwal op de Dam te komen, liepen we door een smalle steeg waar – tot lichte schrik en gêne van mijn twaalfjarige kleindochter – schaarsgeklede dames zich vlak achter hun ramen hadden uitgestald.

Haar jongere broertje vond het ook wel raar, maar hij was vooral verbaasd: „Wat proberen ze hier dan mee te bereiken? Moet je geld in een pet gooien, of zo?”

