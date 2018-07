OM sluit onderzoek naar Laatste Wil om dodelijk poeder

Het Openbaar Ministerie heeft deze week het strafrechtelijk onderzoek gesloten naar de Coöperatie Laatste Wil (CLW), de organisatie die zelfdodingspoeder wilde verspreiden onder haar leden. Gedurende het onderzoek is gebleken dat er geen strafbare zijn gepleegd, meldt het OM deze vrijdag.

Lees ook: Ruim 300 mensen kopen ‘laatste wil-poeder’

“Er is niet gebleken van betrokkenheid van de CLW bij suïcides waarbij een poeder was gebruikt, noch bij de oproep van CLW-leden tot ongehoorzaamheid, noch bij de melding door leden dat zij het poeder op eigen initiatief hadden gekocht”, schrijft het OM.

Middel X

De coöperatie maakte in september vorig jaar bekend een legaal verkrijgbaar ‘laatstewilmiddel’ gevonden te hebben, dat werd aangeduid als ‘Middel X’, waarmee mensen zelf een einde aan hun leven kunnen maken. Mensen konden informatie krijgen over het middel als ze lid werden. Kort daarna groeide het ledenaantal van de organisatie van 3.400 naar meer dan 23.000.

NRC onthulde dat 300 leden het dodelijke poeder op eigen houtje hadden besteld. De coöperatie dekte zich in tegen juridische procedures door leden contracten te laten tekenen waarin ze de organisatie vrijwaren van aansprakelijkheid.

Lees ook: Dodelijk poeder in een feestelijke envelop

Om te voorkomen dat mensen het dodelijke poeder werkelijk in handen zouden krijgen, kondigde het OM in maart aan een strafrechtelijk onderzoek tegen de coöperatie te beginnen. Het bestuur werd erop gewezen dat hulp bij zelfdoding, inclusief het verschaffen van middelen daartoe, strafbaar is. Kort daarna schortte de CLW haar activiteiten op.

Begin maart maakte de negentienjarige Ximena uit het Brabantse Uden een einde aan haar leven met het laatstewilpoeder. Ze kon via internet makkelijk aan het middel komen.

Praten over zelfdoding kan bij hulp- en preventielijn ‘Zelfmoord? Praat erover’. Telefoon 0900-0113 of www.113.nl