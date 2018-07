OM eist levenslang voor doodschieten onschuldige passant

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdagmiddag levenslang geëist in de strafzaak tegen Quincy S. De 33-jarige S. wordt verdacht van het doodschieten van een passant tijdens een liquidatiepoging in 2015. Hij werd in 2017 gearresteerd toen een arrestatieteam een andere liquidatie verijdelde.

S. en een partner overvielen in de nacht van 12 op 13 mei 2015 een shishalounge aan de Amsterdamse De Clerqstraat. Volgens het OM was het duo op zoek naar een 25-jarige man die al eerder het doelwit van een liquidatie was. De man werd die nacht niet aangetroffen in het waterpijpcafé. Wel brak er een schietpartij uit.

De 25-jarige passant Youssef el Kahtaoui uit Zaandam kwam op het lawaai af en werd volgens het OM door S. doodgeschoten met een automatisch wapen. Bij de schietpartij werd ook een passerende tram getroffen, maar daar vielen geen gewonden bij. S. raakte volgens het OM zwaargewond, maar vluchtte met zijn vooralsnog onbekende medeverdachte op een scooter. Door zijn verwondingen kon de recherche wel een DNA-profiel van S. bemachtigen.

DNA-profiel

S. werd in juni 2017 aangehouden in verband met een andere zaak. Hij en een partner waren volgens het OM met een geladen wapen in een gestolen BMW met valse kentekenplaten onderweg om een Amsterdamse crimineel in Almere te liquideren. Een arrestatieteam verijdelde de poging en rekende de twee verdachten in. Dankzij het eerder bemachtigde DNA-profiel kon het OM S. aan de schietpartij op de De Clerqstraat verbinden. Het OM kreeg ook inzage in versleutelde chatberichten van de verdachte.

De aanklagers menen dat een tijdelijke gevangenisstraf deze verdachte geen recht doet: “De lichtvaardige wijze waarop hij over mensenlevens communiceert is schokkend en wekt ronduit afschuw.” Zijn verwondingen brachten S. niet volgens de officieren van justitie niet “tot inkeer en zelfreflectie”:

“Integendeel. Uit de bloedstollende chatberichten blijkt dat hij zich blijft aanbieden als huurmoordenaar en tevens dat er een verbetenheid is op het resultaat.”

Tegen twee medeverdachten van S. die rond de verijdelde liquidatie opgepakt werden, eiste het OM donderdagmiddag tien jaar celstraf. Een derde verdachte, een 40-jarige vrouw, hoort later haar strafeis: haar advocaat wraakte de rechtbank.