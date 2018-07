Nederland krijgt weer ambassadeur in Turkije

Nederland en Turkije gaan hun sinds maart vorig jaar ernstig verstoorde diplomatieke relatie volledig herstellen. Beide landen zullen op korte termijn weer een ambassadeur in elkaars land hebben. Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) zal volgend najaar een officieel bezoek aan Turkije brengen.

De doorbraak in de gesprekken werd op 11 juli bereikt in de marge van de NAVO-top in Brussel, waar minister Blok zijn Turkse collega Mevlüt Çavusoglu sprak. Nederland verontschuldigt zich niet bij Turkije voor het niet toelaten van ministers, wat de oorzaak van de ruzie was. „We hebben uitgewisseld wat we vinden van de gebeurtenissen op 11 maart 2017 in Rotterdam en stellen vast dat we het daarover niet eens zijn”, zegt minister Blok in een verklaring.

Referendum Erdogan

De ruzie ontstond vorig jaar maart toen Nederland weigerde Turkse ministers toe te laten die campagne wilden voeren onder Turkse Nederlanders voor het door president Erdogan uitgeschreven grondwetsreferendum. Het vliegtuig van minister Çavusoglu kreeg een landingsverbod, de Turkse minister van Gezinszaken Fatma Betül Sayan Kaya, die met een auto vanuit Duitsland naar het Turkse consulaat in Rotterdam was gereden, werd onder politie-escorte het land uitgezet. Dit leidde toen tot ernstige ongeregeldheden in Rotterdam en veroorzaakte in Turkije grote ophef.

Als tegenmaatregel besloot Turkije de Nederlandse ambassadeur Kees van Rij, die toevallig in Nederland was, niet meer tot het land toe te laten. Tevens kregen Nederlandse regeringsvliegtuigen geen toestemming meer om in Turkije te landen. Ook werd gedreigd met economische sancties maar die zijn nooit uitgevoerd. Op het lagere niveau, zoals politiesamenwerking, zijn de contacten gewoon doorgezet.

