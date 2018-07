MuseumTV: een groot podium voor soms piepkleine musea

Het Stedelijk Museum Coevorden telt één betaalde medewerker, verder werken er alleen vrijwilligers. Stefanie Ottens (30) heeft zowel de zakelijke als de creatieve leiding, op haar visitekaartje staat die dubbele functie vermeld als directeur/conservator. Dat werk doet ze in deeltijd, ze heeft een contract voor drie dagen per week.

Deze vrijdag komt een droom van haar uit. Een filmploeg maakt opnamen van het museum: een mini-documentaire van vijf minuten, met daarin het verhaal van de collectie en het museum, een promotietrailer van één minuut en, als derde, een social media bite van vijftien seconden, met een weetje over de collectie.

Kosten voor het Stedelijk Museum Coevorden: vijfhonderd euro.

Verwacht bereik: enkele honderdduizenden kijkers.

Het Stedelijk Museum Coevorden is een van de vijftien musea in Drenthe die meedoen aan MuseumTV, een twee jaar geleden opgericht, gratis toegankelijk video-on-demandplatform met filmpjes over Nederlandse musea. Er zijn intussen video’s van zo’n 120 musea op te zien, variërend van het Rijksmuseum in Amsterdam tot Gerrit Valk’s Bakkerij en IJsmuseum (Hellendoorn). Al die filmpjes staan niet alleen op het videoplatform, maar worden ook verspreid door de partners van MuseumTV: NS (RailTV), Hema (die in november een eigen museumweek houdt), KPN (op het on-demandkanaal), Holland Marketing (op de site), NU.nl (bij nieuwsberichten over tentoonstellingen). Vandaar het bereik van honderdduizenden kijkers.

Digitale zichtbaarheid

Oprichter en directeur van MuseumTV is voormalig consultant (Deloitte, Pricewaterhouse Coopers) Marieke van der Donk. Ook zij is vandaag in Coevorden. MuseumTV, zegt ze, „wil zoveel mogelijk musea toegankelijk maken voor zo veel mogelijk mensen, dus ook nieuwkomers op het gebied van kunst en cultuur”. Vooral kleinere musea kunnen met de video’s nieuwe doelgroepen bereiken: „Die vergroten in één keer enorm hun digitale zichtbaarheid.”

Als ze die überhaupt al hebben. Want ook dat is een doelstelling. Marieke van der Donk: „Voor die kleinere musea is het duur en dus lastig om een aantrekkelijk online aanbod te ontwikkelen. Op deze manier bundelen we de krachten.” MuseumTV is een stichting, subsidieverstrekkers zijn onder meer het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Mondriaan Fonds en het VSB Fonds.

Drenthe is de vierde provincie die aanhaakt. Eerder deden dat Utrecht, Flevoland en Overijssel. Dankzij de provinciale bijdrage worden straks onder meer aan de man gebracht: Molenmuseum de Wachter, Openluchtmuseum Ellert & Brammert, Havezate Mesinge, Scheepstra Kabinet, Museum de Buitenplaats. Drenthe telt in totaal ruim veertig musea, waaronder vier publiekstrekkers: Drents Museum (190.000 bezoekers in 2017), Herinneringscentrum Kamp Westerbork (170.000), Gevangenismuseum Veenhuizen (124.000), Hunebedcentrum (87.000). Bij het Stedelijk Museum Coevorden melden zich jaarlijks zo’n 5.000 bezoekers.

De provincie betaalt de helft van de kosten voor de videocampagne, de musea een bescheiden eigen bijdrage. Het gaat om 75.000 euro voor 15 musea, bijna 4.000 euro per museum. Dat zou het Stedelijk Museum Coevorden nooit kunnen betalen, 500 euro eigen bijdrage nog net wél. Directeur/conservator Stefanie Ottens: „Ook dat is een droom: dat een extern bedrijf zoveel subsidie voor je weet binnen te halen.”

Rapper Akwasi

Het Stedelijk Museum Coevorden staat straks op de site van MuseumTV tussen grootheden als het Rijksmuseum, het Van Gogh Museum en Naturalis, die verdere naamsbekendheid niet nodig hebben. Waarom staan ze er dan op? Marieke van der Donk: „Juist dat soort musea genereert traffic. En dat is weer gunstig voor de anderen.”

Een ander soort traffic moet later dit jaar afkomen op video’s met Yuki Kho van Kunst Kijken met Ko en Kho, vlogger Sophie Milzink en rapper Akwasi, die een aantal op jongeren gerichte video’s gaan maken. Die video’s gaan in september online. Marieke van der Donk: „Een jonger museumpubliek bereiken is ons volgende doel. En dat is nog een hele uitdaging.” Eerder noemde de Raad voor Cultuur in een advies MuseumTV als voorbeeld van een manier om „nieuwe generaties te binden aan musea”.

Voor een jonger publiek heeft Stefanie Ottens dit jaar al zelf proberen te zorgen: op de bovenverdieping van het Stedelijk Museum Coevorden is sinds medio april Tussen kunst en geschiedenis te zien, een tijdelijke tentoonstelling waarin regionale kunstenaars een object uit de collectie of een oud verhaal over de stad als uitgangspunt voor een kunstwerk kozen. Stefanie Ottens: „Voor een historisch stadsmuseum als dat van ons is zo’n tentoonstelling bijzonder, het is even een hele andere invalshoek. En daar zie je dan meteen jongere, in kunst geïnteresseerde mensen op af komen.”