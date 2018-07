Machtswissel bij Sky, of een luxeprobleem?

Aan het applaus dat klinkt aan de Avenue de la Gare in Bourg d’Oisans merk je geen verschil: als Chris Froome vrijdagochtend met een sporttas om zijn schouders bij de Sky-bus arriveert gaan de handen op elkaar – een keer geen boegeroep – en met eenzelfde intensiteit klapt het publiek een paar minuten later voor landgenoot Geraint Thomas. Voor hen zijn de kopmannen gelijk.

Froome heeft met dit bijltje gehakt: hij deelt krabbels uit, zwaait naar het publiek en zoekt de luwte van de touringcar op. Thomas glipt naar binnen zonder om te kijken.

Voor hem is alles nieuw sinds hij woensdag de gele trui pakte in de rit naar La Rosière en een dag later ook de etappe naar Alpe d’Huez won. Ineens is híj de man, want leider in de wedstrijd en dus de renner met het beste perspectief op de eindzege. Hij droeg vorig jaar ook geel, maar dat was na een secondenspel in de proloog van Düsseldorf. Nu staat hij halverwege de Tour anderhalve minuut los. Van Froome, zijn meerdere. Is er een machtswissel op handen?

Buiten staat ploegleider Nicolas Portal journalisten te woord, zo uitgebreid dat hij zijn koffie vergeet. Sky sust, als altijd. „On va jouer deux cartes”, zegt hij tegen het Franse journaille – ze gaan twee troefkaarten uitspelen, en uiteindelijk zal vanzelf blijken wie de sterkste is.

Froome vindt het best

Het is een droomscenario, vindt zijn collega Servais Knaven, om eerste en tweede te staan in het algemeen klassement. Zo heeft Sky een dubbele kans om te winnen. „Voor de concurrentie is dat moeilijk. Ze moeten in de koers twee man in de gaten houden.” Knaven zegt dat Froome het wel best vindt zo: „Chris is blij met deze situatie. Die twee rijden al negen jaar samen, kennen elkaar door en door. Ze bespreken alles.”

Laat duidelijk zijn: Sky is naar de Tour gekomen om Froome aan een vijfde zege te helpen, dat hebben ze vooraf ruiterlijk verkondigd. De ploeg rijdt in zijn dienst. Maar iedereen kent de historische uitputtingsslag die Froome erop heeft zitten: de Brit won in tien maanden tijd Tour, Vuelta en Giro en probeert daar dus nog een ronde aan toe te voegen.

Deze Tour begon hij slecht, hij verloor bijna een minuut bij een valpartij in de eerste rit. Zijn krachttoer is niet zonder risico: ook Froome moet zichzelf ergens tegenkomen, krijgt wellicht met meer pech te maken. In dat geval wil Sky iemand achter de hand hebben. Dat is Geraint Thomas, de schaduwkopman. Hij bleef zo’n beetje als enige klassementsman van pech gevrijwaard en reed tot nog toe om het hardst omhoog.

Maar van de Welshman is bekend dat hij een derde week in een grote ronde slecht verteert. Zijn beste uitslag in de Tour was een vijftiende plaats. Vaak zakte hij erdoor met de finish in zicht. Thomas maakte naam in het baanwielrennen, is tweevoudig olympisch kampioen ploegenachtervolging en doet pas sinds 2005 aan wegwielrennen. „Geraint heeft het hier nog nooit laten zien”, zegt Knaven. „Chris natuurlijk wel. Hij is en blijft onze leider. Maar er kan zoveel gebeuren onderweg dat we onze opties graag openhouden. Het gaat ons erom dat we de Tour winnen.”

De twee ploegmaten bevinden zich evenwel in een lastige situatie. Ze willen natuurlijk allebei winnen, maar hebben ineens te maken met elkaars belangen. Froome jaagt op records, Thomas krijgt misschien nooit meer zo’n kans. Knaven: „Maar uiteindelijk moet in de koers blijken wie de sterkste is.” Sky stuurt aan op een proces van natuurlijke selectie.

Alles koek en ei

Thomas blijft op persconferenties volhouden, zelfs met het geel tamelijk stevig om zijn schouders, dat hij in dienst rijdt van zijn kopman. „Ik kan in tien minuten instorten”, klinkt het, terwijl hij in de voorbije Alpenritten het tegenovergestelde deed: hij won twee ritten op rij en pakte bovendien tijdwinst op zijn kopman, die hem dan liet begaan. „Staat Geraint op 1”, vroeg Froome woensdag in skioord La Rosière, vlak na de finish. „Mooi.”

Alles koek en ei, zo lijkt het. De twee poseerden vrolijk in de lift van een hotel, Thomas in de leiderstrui, Froome wijzend naar de man van het moment. Beiden weten wat er nog komen gaat, de Pyreneeën bijvoorbeeld, en een tijdrit op de voorlaatste dag. In feite ligt de race nog wagenwijd open. Anderhalve minuut is bij een slechte dag zo verdampt.

Bij Eurosport voorspelde oud-renner Bradley Wiggins juist een gespannen strijd tussen de twee kopmannen, zoals hem gebeurde in de Tour van 2012. Wiggins was destijds de aangewezen kopman bij Sky, maar kreeg met Froome een sterkere knecht aan zijn zijde, die in de elfde etappe opzichtig bij hem wegreed. Uiteindelijk won Wiggins die Tour, en werd Froome tweede.

Wiggins wees teambaas Dave Brailsford aan als de man die opnieuw voor tweestrijd gaat zorgen bij Sky: „Hij zal beide mannen motiveren, afzonderlijk van elkaar, omdat het hem uitsluitend gaat om het winnen van de Tour. Wie wint maakt hem niet uit.” Froome geloofde daar niet in: „Geraint is de terechte leider. Onze situatie is ideaal.” En Thomas: „We praten veel. Van hem [Froome] mag ik het proberen, als ik een reële kans maak.” De man is in vorm, maar hoe lang kan hij dat vasthouden?

Riis versus Ullrich

Vaker namen kopmannen van dezelfde ploeg het tegen elkaar op. In de Tour van 2009 ging het bij Astana tussen Alberto Contador en Lance Armstrong, die terugkeerde na een sabbatical van ruim drie jaar. De Spanjaard sprak met zijn benen. Hij won de Tour, Armstrong werd derde. Na afloop bleek hoe ijzig de sfeer aan de eettafel was geweest. „Mijn relatie met Armstrong is nul”, zei Contador in The New York Times. De twee legden het nooit bij, gezien de manier waarop Armstrong over Contador sprak in een aflevering van zijn podcast The Move, opgenomen na de elfde etappe deze Tour. Daarin noemde hij de Spanjaard ‘wanker’.

Langer geleden, in de Tour van 1996, reed de Deen Bjarne Riis in het geel maar moest Jan Ullrich, zijn jongere ploegmaat bij Team Telekom, zich in de afsluitende tijdrit inhouden om zijn kopman niet voorbij te gaan. Een jaar later won Ullrich de Tour en was het tijdperk-Riis voorbij.

In 1985 moest Greg Lemond wachten op zijn kopman Bernard Hinault, die na een valpartij koste wat het kost zijn vijfde Tourzege wilde veiligstellen, hetgeen lukte. Het jaar erop verwachtte de zeven jaar jongere Amerikaan dat Hinault nu voor hem zou gaan rijden, maar dat bleek een lastig verhaal. Toch won hij zijn eerste van drie Tours. „Achter mijn rug speelde hij vuile spelletjes”, zei Lemond in 2001 in Trouw. „Ik haatte Hinault.”

Tussen Froome en Thomas zal het zo’n vaart niet lopen. In het verleden ging het bij onenigheid tussen twee kopmannen altijd om een strijd der generaties. De jongeling kwam gretig ten tonele, de heerser nam schoorvoetend afscheid. Froome en Thomas schelen een jaar. Van een machtswissel is geen sprake. Wel van een luxeprobleem.