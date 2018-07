Grootste kinderopvangbedrijf overgenomen door Canadezen

Het grootste kinderopvangbedrijf van Nederland wordt overgenomen door de Canadese investeringsmaatschappij Onex. Dat heeft Kidsfoundation, het moederbedrijf van onder meer Smallsteps, Zus en Zo en Kits, donderdagavond bekendgemaakt. Hoeveel de nieuwe eigenaar betaalt, is niet bekend gemaakt.

Het is de eerste eigenaarswissel sinds het faillissement en de doorstart van het bedrijf in 2014. Het toenmalige Estro ging failliet en maakte op dezelfde dag nog een doorstart, onder de naam Smallsteps. Het was een ‘flitsfaillissement’, waarbij duizend van de 3.600 werknemers hun baan verloren. Later oordeelde het Europees Hof van Justitie dat deze ontslagen niet te „verklaren” of te „rechtvaardigen” waren. Smallsteps schikte voor 11 miljoen euro om de ontslagen werknemers te compenseren.

30.000 kinderen

De eigenaar die Estro failliet had laten gaan, was dezelfde die het bedrijf weer doorstartte. Nu verkoopt deze eigenaar, de Britse investeringsmaatschappij HIG Capital, het bedrijf weer door. Doordat de overnamesom geheim gehouden wordt, is onduidelijk of en hoeveel HIG uiteindelijk aan het kinderopvangbedrijf heeft verdiend.

Kidsfoundation is met 281 vestigingen en 5 procent marktaandeel naar eigen zeggen de grootste aanbieder van kinderopvang in Nederland. Bij het bedrijf werken 3.750 mensen, die vangen samen 30.000 kinderen op, in kinderdagverblijven en locaties voor buitenschoolse opvang.

Kinderen en ouders zullen weinig van de overname merken, verzekert Kidsfoundation in het persbericht over de overname. De directie van het bedrijf blijft ongewijzigd.

De nieuwe eigenaar Onex noemt zichzelf „een van de oudste” private-equitybedrijven ter wereld, opgericht in 1984. Onex investeert in een breed scala van bedrijven, van detailhandel, tot gezondheidszorg tot financiële dienstverlening. Het is de bedoeling, zo verklaart Onex in het persbericht, dat Kidsfoundation in de komende jaren verder zal groeien.