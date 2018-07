Vijf NPO-tips voor de zomerse bijkijker

Muss ich an dieser Stelle noch den wahnsinnigen Plan von NPO erwähnen, die deutsche Dramaserie „Bad Banks“ vollständig zu synchronisieren? Nein, oder? Die Tatsache, dass die Rundfunkanstalt damit zugleich einen Angriff auf die Sprachkenntnisse der Niederländer, ihre Lesekompetenz und den eigenen Etat verübt - das sollten andere erklären.

Zotte plannen zoals dat om Barry Atsma zichzelf te laten dubben, leiden de aandacht maar af van de schitterende programma’s die de NPO uitzendt. Aan de vooravond van de vakantie wilde ik er nog een paar aanbevelen voor wie ze heeft gemist. Hierbij vijf tips voor de zomerse bijkijker

De woensdag begonnen docureeks Hoop en Wanhoop in het Midden-Oosten (NTR) is een knap staaltje werk, waarin we geschiedenistoeristen door de woestijn in Jordanië zien lopen, waar honderd jaar geleden Arabieren en Britten zij aan zij vochten tegen de Ottomanen.

Stap voor stap worden niet alleen die toeristen, maar ook de kijkers door het verdelen en heersen van de grote mogendheden geleid. Als dank voor hun hulp kregen de Arabieren een regio waar de Europeanen zulke grenzen doorheen hadden getrokken dat langdurige conflicten onvermijdelijk waren. Noodzakelijke historische televisie.

Voor de hongerkijker is er De 5 smaken van Joël (KRO-NCRV). Culinair verslaggever Joël Broekaert – die volgens mij de camera nog in zijn mond zou steken – ging in een van de afleveringen op zoek naar de smaak umami (nee, die kende ik ook niet). Hij krijgt een fermentatiecursus: „Ik ben vissenhoofden met vissenpoep aan het kneden en dit wordt dus het allerlekkerste wat er is.” Van een Zweedse restauranthouder krijgt hij eten dat hij buiten moet opeten – de stank zou dagen in de zaak blijven hangen.

Voor de sport-en-politiekkijker: Andere tijden sport (NTR) ging veertig jaar na dato terug naar het Argentinië van het WK 1978 en nam Ernie Brandts en Arie Haan mee. We zien smerig spel binnen en buiten de lijnen. Er zijn wedstrijdbeelden en andere historische fragmenten, er is een reünie van oud-spelers en een ontmoeting van de Nederlanders met de Dwaze Moeders. Brandts kreeg er tranen bij in de ogen.

Lokhipster

De aflevering ‘City for Sale’ van Tegenlicht (VPRO) is voer voor de stadskijker. Toerisme en speculatie veranderen het aangezicht van een stad als Amsterdam razendsnel. Het programma leverde onder meer de term lokhipster op. Dat zijn jongeren die neerstrijken in ongebruikte hoekjes van een stad en daar „zo lang mogelijk de woestenij-achtige omgeving proberen positief te beïnvloeden”. In de praktijk leidt dat tot een groep mensen die tussen de kantoren bij het Amsterdamse station Sloterdijk een kleine wijngaard beheren.

Onbetaalbaar aan de ondernemerskant van het spectrum is de projectontwikkelaar die stralend zegt: „Ik hield een presentatie in Arnhem, waarbij ik echt denk: leuk om in een suburb van Amsterdam te zijn.”

Dat laatste had een scène kunnen zijn uit Klikbeet (NTR), het bij vlagen briljante satirische programma dat de veelkijker verlichting geeft met soms geweldige televisiesatire. Kijk vooral even naar ‘Jij vertrekt’, ‘Seksrobot’ en ‘Confusion Island’. Dat laatste is een fictief programma waarin Expeditie Robinson, Temptation Island en Heel Holland Bakt onverwacht en onbegrijpelijk in elkaar overgaan.

Een verwante totale programmaverwarring hangt de televisierecensent dagelijks boven het hoofd, wat het verstandig maakt om het scherm een paar weken op zwart te zetten.