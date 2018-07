‘FSB onderzoekt Russische ruimtevaartorganisatie om hoogverraad’

De Russische geheime dienst FSB heeft kantoren van de ruimtevaartorganisatie Roskosmos doorzocht. Meer dan tien werknemers worden verdacht van ‘hoogverraad’ door het lekken van informatie aan westerse geheime diensten, meldt het Russische staatspersbureau TASS vrijdag.

Volgens de krant Kommersant is er mogelijk informatie gelekt over nieuwe hypersonische wapens. Een woordvoerder van Roskosmos verklaarde tegenover Russische media dat de organisatie volledig meewerkt aan het onderzoek.

Het hoofdkwartier van Roskosmos is gevestigd in Moskou. Volgens Kommersant zijn er ook invallen gedaan bij organisaties die gelieerd zijn aan de ruimtevaartorganisatie. Zo zouden er ook kantoren worden doorzocht van het Centraal Onderzoeksinstituut voor Werktuigbouwkunde in de stad Koroljov, evenals in het kantoor van Dmitri Pajson, directeur van het onderzoeks- en analysecentrum van de Verenigde Ruimte en Raket Corporatie.

President Poetin kondigde twee weken voor de verkiezingen in maart verschillende nieuwe wapensystemen aan, waaronder een nieuwe ‘vernietigende’ kernraket en verschillende hypersonische raketten. Die vliegen ongeveer vijf keer zo snel als het geluid. Poetin had het in maart zelfs over twintig keer zo snel. “Als een meteoriet, een vuurbal.”