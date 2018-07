Facebook schorst opnieuw groot databedrijf

Facebook heeft vrijdag een Amerikaans databedrijf geschorst dat op grote schaal gegevens van het sociale medium doorverkocht aan overheden. Daarbij heeft het bedrijf, Crimson Hexagon, mogelijk afspraken met Facebook over het gebruik van data overtreden, meldt The Wall Street Journal.

Naar eigen zeggen heeft het bedrijf in totaal meer dan een biljoen openbare posts van Twitter, Instagram en Facebook verzameld. Crimson Hexagon, dat gevestigd is in Boston, zou onder meer werken voor een non-profit organisatie met banden met het Kremlin. Ook zou het meer dan 800.000 dollar (ongeveer 680.000 euro) hebben verdiend aan projecten voor verschillende Amerikaanse overheidsinstanties en een opdracht hebben aangenomen van de Turkse overheid.

Ingewijden zeiden eerder tegen The Wall Street Journal dat het bedrijf de gegevens doorverkocht zonder goedkeuring van Facebook. Het sociale platform was daar naar eigen zeggen niet van op de hoogte en wil de komende dagen met vertegenwoordigers van Crimson Hexagon in gesprek over de aantijgingen. Het databedrijf zegt zelf dat het nooit privégegevens heeft verzameld en dat het zich houdt aan de afspraken met Facebook.

Misbruik Cambridge Analytica

De kwestie doet sterk denken aan het schandaal omtrent Cambridge Analytica. Het omstreden Britse databedrijf verkocht de gegevens van tientallen miljoenen Facebookgebruikers, die onder meer gebruikt werden voor de presidentscampagne van Donald Trump.

Sindsdien probeert Facebookoprichter en topman Mark Zuckerberg de schade te beperken en het vertrouwen van consumenten te herstellen. Het sociale platform heeft beloofd te onderzoeken op wat voor schaal door Cambridge Analytica en andere bedrijven gegevens misbruikt zijn.