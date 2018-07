Celstraf voor gesjoemel met rentevoet

Twee voormalige handelaren zijn in het Verenigd Koninkrijk in totaal veroordeeld tot 13 jaar celstraf voor het sjoemelen met de internationale rentevoet Euribor, die als basis dient voor rente op leningen.

Christian Bittar, die voor Deutsche Bank werkte, kreeg vijf jaar en vier maanden cel opgelegd. Zijn „collega-meesterbrein”, zoals aanklagers hem noemden, oud-Barclays-bankier Philippe Moryoussef kreeg een celstraf van acht jaar.

Bittar en Moryoussef begingen de overtredingen tussen 2005 en 2009, toen ze derivatenhandelaren waren. Ze wilden hun handelspositie verbeteren door hun collega’s te beïnvloeden die betrokken waren bij het vaststellen van de Euribor-rente. Ze overtuigden hen om die te verhogen of verlagen, afhankelijk van wat hen het beste uitkwam.

Moryoussef werd bij verstek veroordeeld, hij verblijft in Frankrijk, juist om zijn proces te ontlopen. Bittar bekende eerder al schuld en zat vast in een Londense gevangenis. Hij ging akkoord met het betalen van een boete en onkostenvergoeding van 3,3 miljoen pond. In 2008 kreeg Bittar nog een bonus van 90 miljoen pond. Volgens de rechter liet Bittar zich waarschijnlijk niet leiden door geldzucht, maar door de genoegdoening die het gaf om het systeem te beïnvloeden zonder betrapt te worden.

Deutsche Bank en Barclays horen bij de financiële instellingen die voor dit gesjoemel al meer dan 9 miljard dollar aan boetes hebben betaald.

Vijf jaar geleden kreeg de Rabobank door internationale toezichthouders een boete van 774 miljoen euro wegens betrokkenheid bij gerommel met een andere belangrijke rentevoet, Libor. (Bloomberg/NRC)