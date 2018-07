Ambtenaren tellen, onderzoeken en ringen jonge zwanen in de Thames tijdens het jaarlijkse 'Swan Upping' in de omgeving van Chertsey. Het aantal jonge zwanen in de Theems loopt al jaren terug en ook dit jaar werden minder jonge dieren aangetroffen dan vorig jaar. De zwanen hebben niet alleen natuurlijke vijanden, maar worden ook steeds vaker aangevallen door honden en ook worden steeds vaker de eieren gestolen. In feite zijn alle zwanen in openbare wateren in het Verenigd Koninkrijk sinds de twaalfde eeuw het bezit van de regerende monarch, evenals trouwens alle walvissen, bruinvissen en steuren binnen vijf kilometer van de Britse kust.

Foto Toby Melville / REUTERS