Dit waren deze week de beste verhalen uit de buitenlandse pers

Lees hier: Pride and Prejudice in Tehran

Journalist Marc Ellison schrijft, filmt en laat zijn verslaggeving letterlijk ‘optekenen’. Zoals in dit verhaal bij de BBC over Nigeriaanse kinderen die worden gedwongen exorcismes te ondergaan omdat ze ‘heksen’ zouden zijn. Door de bijzondere vertelvorm wil je wel verder kijken, tipt redacteur Lisa Dupuy.

Hoe zou een samenzwering tussen Trump en de Russen eruit zien?

Stel dat er een samenzwering bestaat tussen Donald Trump en de Russen, hoe ziet die er dan uit? New York Magazine traceerde de contacten tussen Trump en Rusland tot 1987 en vraagt zich af of er een scenario denkbaar is dat Trump in de greep van Rusland verkeert. Tip van redacteur Maartje Somers.