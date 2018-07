De NRC-seizoenswandeling: sprookjesachtig wandelen over de Hoorneboegse Heide

Start- en eindpunt: NS-station Hilversum Sportpark

LA = linksaf, RA = rechtsaf, RD = rechtdoor, PS = paddestoel

Verlaat perron spoor 1 via de trap bij de fietsenstalling, op het fietspad even LA en dan via bruine stalen trap het park in. Volg voetpad LA omhoog en bij stenen bankje weer LA naar beneden. Steeds links aanhouden tot fietspad langs spoor en hier RA. Dit pad RD volgen, zijpaden rechts negeren, over viaduct, eerste hek rechts negeren en bij hek met wildrooster RA natuurgebied Laapersveld in. Direct daarna 1ste voetpad LA, zijpaden negeren, bij vijfsprong RD, bij Y-splitsing rechts aanhouden. Bij splitsing vlak voor fietspad links aanhouden en voetpad blijven volgen. Bij volgende Y-splitsing RA naar fietspad en hier LA. Fietspad zoveel mogelijk RD blijven volgen, zijpaden negeren, tot Maartensdijkseweg. Hier RA, via wildrooster, bij PS 20041/001 weg oversteken en RD tot begin heide.

Bij bosrand LA en meteen RA, smal voetpad op. Dit pad wordt bij kruising breder, hier pad RD blijven volgen, diverse kruisingen en zijpaden negeren. Na bankje twee fietspaden kruisen en daarna bij veelsprong 2de pad van links nemen. Bij volgende kruising LA en dit pad RD blijven volgen, zijpaden en kruisingen negeren, tot grote Amerikaanse eik bij de bosrand. Hier LA fietspad op, langs bosrand, tot asfaltweg. Deze oversteken en direct daarna bij Y-splitsing links aanhouden langs PS 62437/002. Bij wildrooster RD en bij 2de wildrooster RA omhoog, na viaduct onderaan schuin RA beukenlaan in. Over spoor en snelweg, na bochten naar rechts en links RD en 1ste voetpad LA door klaphek.

Dit pad steeds zoveel mogelijk RD volgen, diverse kruisingen en zijpaden negeren. Kort na open plek aan de linkerhand, bij T-splitsing LA. Na bocht naar rechts dit pad zoveel mogelijk RD volgen, zijpaden negeren. Na bocht naar rechts LA en daarna bij driesprong meest linkse pad aanhouden, zoveel mogelijk RD. Aan het eind van dit pad RD fietspad volgen tot uitkijkpunt bij Hilversums Wasmeer. Na uitkijkpunt fietspad RD blijven volgen. Bij T-splitsing over wildrooster LA, aan eind pad voor snelweg RA en weg volgen, onder viaduct door, tot Huydecopersweg. Aan eind verkeersweg oversteken en LA fietspad volgen. Bij stoplichten RD en bij rotonde weer RD Soestdijkerstraatweg blijven volgen tot NS-station.