De mobiele games van juli

Westworld Mobile Android, iOS ●●●●●

Matig Disneyland voor volwassenen

Een serie met robotcowboys, een zoektocht naar menselijkheid en de zin van het bestaan. De eerste twee seizoenen van HBO-serie Westworld waren op zijn zachtst gezegd verwarrend, verbazingwekkend en soms wat onsamenhangend. Maar laten we eerlijk zijn, een toekomst waarin robots de superrijken – en iets minder rijken – hun wildste fantasieën in het Wilde Westen of de Japanse Middeleeuwen laten beleven klinkt aantrekkelijk.

De bijbehorende mobiele game Westworld Mobile is minder zwaar op de hand en verwarrend. Deze fraai vormgegeven kloon van simulator Fallout Shelter draait om het vermaken van gasten door robots van de lopende band af te laten rollen, menselijke bezoekers te voorzien van gezelschap (niet zo bloot als in de serie) en het bouwen van onderdelen voor het park en het updaten van robotssoftware.

Naast deze al snel routinematige taken houden losse opdrachten je bezig met het beheer van het park. Het feit dat je zowel bovengronds het ‘Disneyland voor volwassen’ in de gaten moet houden als de worst die gemaakt wordt in de ondergrondse productiebunker, zorgt voor de benodigde spanning.

De cartoonachtige omgeving maakt deze variant van Westworld beter te verteren dan de soms wat steriele en afstandelijke serie, maar juist hierdoor vervreemdt deze officiële game te veel van de loodzware show. De knuffelbaarheid en de routineuze handelingen maken Westworld Mobile minder interessant.

Disney Battle Heroes

Disney Heroes: Battle Mode Android, iOS ●●●●●

Zelfs saai voor vierjarigen

Het belangrijkste bezit van Disney is het intellectueel eigendom. De personages van Star Wars, Marvel Comics, Pixar en klassieke figuren als Mickey Mouse zijn goud waard. Geen wonder dat spelontwikkelaars als PerBlue Entertainment er maar wat graag mee aan de slag willen.

Disney Heroes: Battle Mode bewijst dat als je die iconische karakters alleen maar als versiering voor een slechte saaie game gebruikt, dit nog steeds een slechte en saaie game is. Aan de oppervlakte ziet het er allemaal gelikt uit: vloeiende graphics, de juiste Disney-kleuren en geluidseffecten en herkenbare beelden uit al je favoriete animatiefilms. Maar Disney Heroes: Battle Mode is een dertien-in-een-dozijn-game waar je door punten en valuta te verdienen nieuwe helden kunt verzamelen.

Tussen de fraai geanimeerde scènes waarin het dunne verhaal wordt verteld – in deze digitale spelwereld corrumpeert een computervirus knuffelbare Disney-helden – doe je als speler vrijwel niks. Er moet gevochten worden met slechteriken, maar dat doet het spel automatisch. Zodra de actiemetertjes onder je zelfgekozen team helden vol zijn, kun je speciale vechtacties uitvoeren. Dat is het enige wat je als speler hebt in te brengen. Dat Disney Heroes: Battle Mode niet alleen is bedoeld voor volwassenen, is logisch, maar zelfs een vierjarige zal meer inbreng willen in het spel. Als Disney-liefhebber krijg je met dit saaie product een hekel aan je favoriete personages.

King and Assassins Android ●●●●●

Game of Thrones als schaakspel

Het bordspel King and Assassins zal niet veel mensen bekend in de oren klinken. Spelontwikkelaar Asmodee Digital wil daar verandering in brengen met de mobiele game van dezelfde naam voor Android. Niet verrassend, want deze programmeurs maken deel uit van de digitale tak van diezelfde uitgever die de fysieke versies uitbrengt.

In Frankrijk is Asmodee bekend door knallers als Kolonisten van Catan, Weerwolven van Wakkerdam en Jungle Speed. Deze nieuwste toevoeging aan hun digitale bibliotheek maakt van regicide een spannend spelletje. In King and Assassins bestuur je beide zijden van een verhitte politieke machtsstrijd. Aan de ene kant staat een impopulaire kwade vorst die met hulp van zijn lijfwachten zo snel mogelijk door een mensenmenigte de veiligheid van zijn kasteel wil bereiken, aan de andere kant drie vermomde sluipmoordenaars die zijn heerschappij tot een vroeg einde willen brengen met een paar halen van een mes.

King and Assassins is sinds half juni in betaversie te vinden in de Play Store, en de ontwikkelaar nodigt spelers uit tot het geven van feedback voor de definitieve versie die later dit jaar uitkomt. Maar eigenlijk valt er weinig op te merken aan deze voortreffelijke puzzelgame. Je moet met scherp ruimtelijk inzicht en veel strategisch denken met beperkte bewegingsvrijheid de pionnen over de tegels van het veld bewegen – een markt of een donkere steeg – om zo de koning te beschermen of te doden. Het geheel voelt aan alsof Game of Thrones is gereïncarneerd als schaakspel.

Death Coming Android, iOS ●●●●●

Help Magere Hein met ‘ongelukjes’

Er is leven na de dood. Voor sommigen althans in Death Coming. Als onrustige ziel in het hiernamaals mag je nog even proeven van het aardse als hulpje van Magere Hein. Die dodelijke verschijning laat je in verschillende speelvelden, van ski-resorts tot geheime Noord-Koreaanse nucleaire onderzoekslaboratoria, je gang gaan om zoveel mogelijk stervelingen over de kling te jagen. Niet met een zeis maar door de omgeving te gebruiken om ‘ongelukjes’ te veroorzaken. De vrije wil van de mens is heilig en daar mag niet mee gespeeld worden. Die enige regel van het spel weerhoud je om ongelukkige poppetjes in hun nekvel te grijpen en in een houtversnipperaar te gooien.

Death Coming dwingt je via ingewikkelde, maar humoristische puzzels, mensen om te leggen door de omgeving te manipuleren (met een tik op een voorwerp op het scherm): een vallend vat radioactief afval hier, een plas water op een blootgestelde elektriciteitsdraad daar.

In elk level moet je specifieke personages de nek om draaien, met toenemende moeilijkheidsgraad, maar het staat je vrij om zoveel mogelijk anderen mee te nemen naar het hiernamaals. Engelen, die dienen als een soort politieagenten, proberen je tegen te houden dat laatste te doen. Wanneer je de omgeving manipuleert in hun blikveld, word je op de vingers getikt. Gebeurt dat drie keer dan moet je opnieuw beginnen.

Het donkere morbide thema van Death Coming wordt gelukkig verlicht door de vrolijke kleuren, retrographics en de zwartgallige humor. Het spel is misschien het beste te omschrijven als een puzzelparodie op de populaire Hitman-games, met een vleugje van klassieker Lemmings.