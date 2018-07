De kat van de schilder Monet is weer thuis na honderd jaar

De kat van Claude Monet (1840-1926) heeft na bijna honderd jaar de weg terug naar huis gevonden. Het voormalige woonhuis van de Franse kunstenaar in Giverny, een toeristische attractie die jaarlijks ruim een half miljoen bezoekers trekt, kreeg de negentiende-eeuwse Japanse porseleinen sculptuur deze week cadeau. Tot de dood van Monet maakte de kat deel uit van zijn inboedel.

Claude Monet, Le bassin aux nymphéas, harmonie verte, 1899. Gemaakt in de tuin van Monets huis in Giverny. Foto The Art Archive / Musée d’Orsay Parijs

Lees ook: Aan de kunst van Monet is precies te zien waar en wanneer hij schilderde

De Japanse kunst- en muntenhandelaar Hideyuki Wada kocht het beeldje in november op een veiling bij Christie’s in Hongkong. De zakenman doneerde de kat, waarvoor hij bijna 60.000 euro had betaald, het twintigvoudige van de richtprijs, aan de Fondation Claude Monet, de beheerder van het woonhuis.

Op een groen kussen ligt de kat daar nu op dezelfde plek waar hij vroeger ook lag, namelijk in de gele eetkamer, onder een wand met houtdrukken van Japanse kunstenaars.

NRC Cultuurgids Wat moet je deze week zien, horen of luisteren? Onze redacteuren tippen en recenseren. Inschrijven

Buitenechtelijke dochter

De kat is tientallen jaren zoek geweest en werd pas teruggevonden toen een medewerker van Christie’s ontdekte dat Michel Monet, de tweede zoon van Monet, een buitenechtelijk dochter bleek te hebben, waarvan zelfs Monet-specialisten geen weet hadden.

Deze vrouw, Rolande Verneiges, overleed in 2008. Behalve de kat bleek ze ook in bezit van vele kunstwerkjes van Monet. Haar boedel werd door de familie in november in Hongkong geveild. Driekwart van de kavels werd door Aziatische verzamelaars gekocht. De opbrengst bedroeg 9,3 miljoen euro.