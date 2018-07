Daar ging de caravan

Als Henk Werner (74) de foto’s van zijn familievakantie naar Toscane bekijkt, ziet hij alleen maar lachende gezichten. Behalve op de eerste tien foto’s, die tonen de „doffe ellende” waar de vakantie mee begon.

De familie Werner ging met een gloednieuwe caravan op vakantie naar het Italiaanse Cecina. Met hun twee tieners achterin rijden Henk en Margo Werner rustig over de autostrada richting Toscane.

Ter hoogte van Modena lijkt het plots alsof er aan de auto getrokken wordt. De caravan begint vervaarlijk te slingeren en Werner verliest de controle over het stuur. „Ik was volstrekt machteloos, wachtte op de harde klap.”

Die volgt al snel, als de Citroën zijn neus in de vangrail boort. De caravan breekt los en schuift over de vierbaansweg. Werner hoort zijn kinderen vloeken. „En toen was het even heel stil, na al dat lawaai.”

Iedereen is ongedeerd, in tegenstelling tot de caravan die total loss is. Al snel zijn de Italiaanse politie en een bergingsdienst ter plaatse. De koplampen van de auto zijn kapot en beide bumpers hangen los, maar hij rijdt nog. Op eigen gelegenheid gaat het gezin naar het bergingsbedrijf.

Daar aangekomen gaat Margo Werner aan het bellen. In haar beste Italiaans en vriendelijkste Nederlands regelt ze samen met ANWB-medewerkers alles met de verzekeringsmaatschappij, een afspraak bij een Citroën-garage én een vervangende vakantie.

Het gezin rijdt vervolgens naar de garage, waar het personeel klaarstaat met reserveonderdelen voor de auto en frisdrank voor de kinderen. In de zon wachten ze tot de Italianen de auto op provisorische wijze weer rijdbaar maken.

De ANWB regelt een appartement in het dorpje Guardistallo. Werner heeft geen hoge verwachtingen. „Wat kun je op het laatste moment nog regelen in Toscane, in het hoogseizoen?” Met de opgelapte auto rijden ze naar het dorp. „En toen kwamen we in iets paradijselijks terecht.”

Het appartement, „behoorlijk chic”, blijkt op een prachtig landgoed van een barones te liggen. De Italianen die het bestieren zijn vriendelijk, het dorpje is idyllisch en nabijgelegen bezienswaardigheden zijn gemakkelijk te bereiken. „Het leek wel een sprookje”, zegt Werner nu. „Direct nadat we aankwamen hebben we twee weken bijgeboekt.”

Na drie weken in de Italiaanse zon blijkt als kers op de taart dat de verzekering alles vergoedt. „Er was in tien seconden voor veertigduizend gulden schade ontstaan, maar uiteindelijk is het onze goedkoopste vakantie ooit geweest.”

