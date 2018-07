Curaçao kan zich ‘absoluut niet vinden’ in uitspraken Blok

De Curaçaose regering kan zich “absoluut niet vinden” in de recente uitspraken van minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) over multiculturele samenlevingen. Het kabinet van minister-president Eugene Rhuggenaath zegt donderdag in een verklaring de uitlatingen “ten zeerste te betreuren” omdat deze “de kern van de multiculturele Curaçaose samenleving bijzonder diep raken”.

Het Curaçaose kabinet benadrukt ook dat Blok als minister van Buitenlandse Zaken ook het Caribisch deel van het Koninkrijk vertegenwoordigt:

“Juist onze diversiteit maakt ons krachtig. Als Curaçao zijn wij trots op het feit dat wij een samenleving zijn bestaande uit mensen afkomstig uit alle delen van de wereld, die naast elkaar leven in vrede en harmonie, ondanks de verschillende etnische en religieuze achtergronden.”

Woensdag nam Blok afstand van de uitspraken die hij begin juli tijdens een besloten bijeenkomst had gedaan. Daar zei hij onder meer dat Suriname een “failed state” is en dat dit zou komen door “etnische opdeling”. Ook zei hij onder meer dat genen ervoor zorgen dat mensen waarschijnlijk “een overzichtelijke groep willen hebben om mee te jagen of om een dorpje te onderhouden”. Dat bleek uit geheime opnames die televisieprogramma Zembla maakte van Bloks optreden. De minister bood geen excuses aan, maar gaf wel toe dat hij met zijn opmerkingen “te ver was gegaan”. Hij had naar eigen zeggen “gericht [...] willen prikkelen”.

‘Excuses of aftreden’

In binnen- en buitenland ontstond afgelopen week veel commotie over de uitspraken. Donderdag eiste de regering van Suriname op korte termijn excuses van Blok vanwege de “destabiliserende en denigrerende” opmerkingen. In Nederland zou een groep D66-leden ook excuses van Blok hebben geëist, zo schrijft het AD donderdag. Als de VVD-minister niet met “oprechte excuses” komt, zou hij in het uiterste geval moeten aftreden.

Oud-VVD’er Arend Jan Boekestijn schreef de uitspraken van zijn partijgenoot in een opiniestuk in de Volkskrant vrijdag af als “tactisch noch redelijk”. Het feit dat Blok zijn uitspraken heeft teruggenomen, doet alleen niets af aan de schade in binnen- en buitenland, aldus Boekestijn.

Oppositiepartij PvdA wil dat de Kamer terugkomt van het zomerreces om de kwestie te bespreken. Of dit ook gebeurt, is tot nu toe onduidelijk.