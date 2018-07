Celstraf voormalige president Zuid-Korea opgehoogd

De voormalige president van Zuid-Korea Park Geun-hye krijgt nog eens acht jaar cel. Die straf komt bovenop de 24 jaar gevangenisstraf die ze begin april kreeg opgelegd. Park werd vrijdag schuldig bevonden aan verspilling van overheidsgelden en inmenging in de parlementaire verkiezingen in 2016, aldus persbureau Reuters.

De rechtbank in Seoul oordeelde dat dankzij de 66-jarige Park en een kompaan omgerekend zo’n 22 miljoen euro aan overheidsgeld van de de Koreaanse nationale inlichtingendienst verdween. Ze zou het geld hebben gebruikt om dure medische behandelingen te betalen en haar woning in de hoofdstad te onderhouden. Ook ging een deel naar haar vertrouwelingen. Tevens bemoeide de oud-president zich met de selectie van kandidaten die zich verkiesbaar hadden gesteld voor de parlementaire verkiezingen.

Park moet omgerekend ongeveer 2,5 miljoen euro terugbetalen, zo schrijft persbureau Yonhap. Justitie had nog eens vijftien jaar tegen haar geëist. Park heeft tot nu toe altijd schuld ontkend en volgens haar zijn de rechtszaken onderdeel van een politiek spel. Ze was tijdens de uitspraak vrijdag dan ook niet in de rechtbank aanwezig.

Corruptie bestuurscultuur

In april werd de voormalige president samen met vertrouwelinge Choi Soon-sil veroordeeld voor omkoping, machtsmisbruik en corruptie. Park gaf Choi invloed op staatszaken, terwijl zij geen positie binnen de regering had. Het duo zou samen voor zo’n 44 miljoen euro aan steekpenningen hebben aangenomen van Zuid-Koreaanse bedrijven waaronder Samsung. Aan Parks veroordeling gingen destijds grote demonstraties vooraf. Duizenden Zuid-Koreanen eisten dat zij zou opstappen en er een einde zou komen aan de corrupte politieke bestuurscultuur.