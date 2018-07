Bruinhemdbabbels

Kekke bril op die saaie ambtenarenkop, pruik uiteraard, stuk of wat treurige confectietattoos, niet meer van die saaie C&A-pakken, maar wat snelle jasjes met een V-halstruitje eronder en klaar is Stef. Voor de ombouwjongens van het OM is dit een fluitje van een cent. Die geven lekkende zware criminelen ook regelmatig een nieuwe identiteit. Dus dit kan zo gepiept zijn. Ik heb het inderdaad over onze minister van Buitenlandse Zaken. De zoveelste VVD’er die in zwaar weer zit en hoognodig met vakantie moet. Ver weg. Ik zou in zijn geval alleen Suriname even mijden.

Stef moet niet alleen ver, maar ook zo lang mogelijk weg. Minimaal tot voorjaar 2021. Dan knutselt Mark aan Rutte IV en zien we wel weer verder. Tegen die tijd is er vast wel weer ergens een onopvallende burgemeester nodig. Zo’n man die twintig jaar ouder lijkt dan hij is. Maar tot die tijd kan hij het beste in een ondergelopen Thaise grot gaan zitten en tegen niemand zeggen waar hij uithangt. Zeker niet tegen Elon Musk. Voor je het weet komt dat aandachtorgel je namelijk met zijn onderzeeërtje redden. Volwassen mannen met een onderzeeërtje. Dat is toch iets voor pedo’s?

Over onderzeeërs gesproken. In Spanje zijn ze er vier aan het bouwen en die kosten twee keer zoveel als de oorspronkelijk begrote twee miljard. Vier miljard dus. Plus dat er niet één kade in Spanje is waar die krengen onbezorgd kunnen aanmeren. Allemaal te kort. Moeten dus verlengd. Kost ook nog eens twintig miljoen extra. Toen ik over dit Spaanse debacle las dacht ik: dan kan dat schaamteloze Noord/Zuidlijntje dit weekend in Amsterdam probleemloos geopend worden. Verheug me zo op de feestelijke speech van onze verse burgermoeder Femke. Vooral met dat lichte Gooise kakkersaccent. Hoop dat ze het woord trots niet vergeet. Dat ze trots is op dit Amsterdamse huzarenstukje. Als ze dat zegt, ben ik intens gelukkig en moet ik onmiddellijk aan Annie M.G. Schmidt denken. Die bedacht ook altijd dat soort burgemeesters.

Deze idioot kan echt niet meer namens ons land op pad. Hoewel?

Maar terug naar Stef. Wat moeten we met hem? Gaat onze Teflonpremier Mark deze charlatan na zijn recente bruinhemdbabbels op dat expatfeestje gezellig rehabiliteren? En gaat hij stuntelende Steffie de rest van deze kabinetsperiode gedogen? Nee toch? Deze opvolger van de hallucinerende Halbe is toch echt aan alle kanten volledig uitgepraat en een van de meest kansrijke kandidaten voor de Marco Kroontrofee 2018. Deze idioot kan echt niet meer namens ons land op pad. Hoewel? In de wereld van de Trumpjes en de Junckertjes is natuurlijk niks gek. Donald heeft ons afgelopen week weer kostelijk vermaakt met zijn topontmoeting met Poetin en Juncker….. Ja, waar is die lieve Juncker eigenlijk? Van de aardbodem verdwenen? Misschien hobbelde hij wel gezellig mee in de Nijmeegse Vierdaagse. Daar wordt na afloop altijd uitgebreid geborreld door de deelnemers.

Maar terug naar Stef. Ik weet niet waarom ik woensdagavond zo hard moest lachen toen ik de fatale beelden van zijne excellentie zag. Misschien kwam het wel omdat hij het woord courageous gebruikte. Bij sommige mannen klinkt zo’n Engels woordje tussendoor volstrekt normaal, maar dit was vooral aandoenlijk. Ingestudeerd. Sowieso als ik aan Stef Blok denk zie ik in gedachten altijd de ex-wethouder van de gemeente Nieuwkoop die op een partijvergadering met Halbe over de aanvliegroutes van diens postduiven staat te praten en nooit een minister van Buitenlandse Zaken die er en passant het woord courageous uit gooit. Daarna kon dat failed state er trouwens ook nog wel bij. Als je toch lekker bezig bent.

Maar Stef moet dus eerst met vakantie. Lekker lang ver weg. Op een warm strand een paar jaartjes smeren en keren. Boeken lezen, films kijken, door steden slenteren en de moderne multicultiwereld opnieuw snappen. Ik breng hem wel naar Schiphol. Nu is dat nog gratis. Want ook daar gaan we binnenkort voor betalen. Bij Stef heb ik er wel wat voor over, maar verder vind ik het Hollandse geldklopperij. Schiphol vindt dat uiteraard niet. Hoe zij dat noemen? Zoals het altijd genoemd werd: iemand afzetten.