Brits novitsjok-slachtoffer verlaat ziekenhuis

Een Brit die onlangs zwaargewond raakte nadat hij was blootgesteld aan een gevaarlijk zenuwgas mag het ziekenhuis verlaten. Het Salisbury District Hospital spreekt van een “mijlpaal” en schrijft in een verklaring dat het 45-jarige slachtoffer Charlie Rowley “een verschrikkelijke ervaring heeft doorgemaakt die de meesten van ons zich niet kunnen voorstellen”.

Rowley werd drie weken geleden samen met zijn partner Dawn Sturgess buiten bewustzijn aangetroffen in de omgeving van Salisbury. Later bleek volgens Britse politie dat ze waren vergiftigd door het inmiddels beruchte zenuwgas novitsjok, wat in een flesje in hun woning was aangetroffen. Sturgess overleed in het ziekenhuis. Het is niet duidelijk hoe de stof in hun woning terecht is gekomen.

Eerder dit jaar werd de voormalig Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter ook in Salisbury vergiftigd door novitsjok. Het zenuwgas werd geproduceerd in de Sovjet-Unie, en Londen heeft Moskou beschuldigd achter de aanval te zitten. Het Kremlin heeft de aantijgingen altijd ontkend. In totaal zijn volgens het ziekenhuis vijf mensen in de omgeving van Salisbury blootgesteld aan het zenuwgas.

Eerder deze week schreven lokale media dat er meerdere Russische verdachten zouden zijn geïdentificeerd in het onderzoek naar de Skripal-zaak. De Britse minister van Veiligheid sprak dat later echter tegen.