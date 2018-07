Ambtenaren willen met Blok in gesprek over diversiteit

Ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken vragen hun minister Stef Blok (VVD) om steun voor de diversiteitsagenda binnen het ministerie. Dit schrijven zij in een brief gericht aan Blok, bevestigt een woordvoerder van het ministerie. De ambtenaren willen met de minister in gesprek over het gebrek aan “collega’s met een biculturele achtergrond”.

In de brief, in handen van de NOS, wordt geen woord gerept over de omstreden uitspraken van Blok over migratie en de multiculturele samenleving, die eerder deze week in de publiciteit kwamen. Toch lijken de passages een reactie te zijn op de woorden van de minister. De briefschrijvers stellen onder meer dat “diplomatie gebaseerd is op het gegeven dat verschillende naties en culturen vreedzaam kunnen samenwerken en samenleven”.

‘Veilig en gewaardeerd op het ministerie’

De ambtenaren willen dat het ministerie deze gedachte weerspiegelt. Daarom zou er volgens hen meer ruimte moeten komen voor “mensen met verschillende culturele achtergronden, seksuele oriëntaties, genderidentiteiten, leeftijden, religies en lichamelijke beperkingen”.

Volgens de ambtenaren wordt het ministerie “nog niet gezien als een organisatie waar collega’s met een biculturele achtergrond zich thuis zouden kunnen voelen”. De briefschrijvers vragen de steun van Blok om ervoor te zorgen dat iedereen die bij het ministerie werkt zich veilig en gewaardeerd voelt.

“Onze ambtelijke en politieke leiding moet deze ambitie actief uitdragen, zowel binnen het departement als daarbuiten.”

De brief zou door tientallen medewerkers van Buitenlandse Zaken zijn ondertekend. Ook de woordvoerder zegt dat ze de brief vrijdagmiddag heeft ontvangen “met de uitnodiging mijn naam eronder te zetten”.

‘Blok wilde al in gesprek’

Volgens de woordvoerder heeft Blok vrijdag zelf ook een aanbod gedaan om in gesprek te gaan met zijn ambtenaren. In een bericht dat de minister via een intern systeem aan zijn medewerkers heeft gestuurd schrijft hij “te betreuren” dat hij “te scherpe woorden en ongelukkige illustraties” heeft gebruikt.

“Ik besef dat deze uitspraken ook collega’s binnen de BZ-organisatie persoonlijk raken. Dat vind ik oprecht heel vervelend. De reacties die mij bereiken neem ik serieus. Ik ben graag bereid na de zomer met jullie in gesprek te gaan.”

Minister Blok kwam deze week in opspraak toen Zembla beelden publiceerde van een bijeenkomst waar de minister opmerkelijke uitspraken deed over migratie, xenofobie en de multiculturele samenleving. Hij noemde Suriname onder meer een failed state met als oorzaak “etnische opdeling”. Ook zei hij geen enkel multicultureel land te kennen waar mensen vreedzaam met elkaar leven.

Lees hier de volledige brief aan minister Blok, in handen van de NOS.