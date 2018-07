Washington pest stafleden Trump stad uit

Een groepje demonstranten heeft zich verzameld op de stoep bij een witte villa aan Tracy Place, in de wijk Kalorama in Washington. Onder toezicht van vier beveiligers en politieagenten in kogelvrije vesten dragen ze kaarsjes en borden met teksten als Love thy neighbor en Tell daddy, ‘enough’.

De papa in kwestie is de Amerikaanse president Donald Trump. Het protest is gericht tegen zijn dochter en schoonzoon, Ivanka Trump en Jared Kushner, die in het grote huis wonen. De demonstranten zijn voornamelijk buren van het echtpaar, dat zich niet laat zien. Hun huis wordt omgeven door dranghekken.

„Ik ben hier omdat mijn buurman me vroeg mee te gaan”, zegt Dan McDonnell, een 64-jarige oud-marinier. Net als de andere deelnemers bepleit hij spoedige hereniging van migranten en hun kinderen, die op initiatief van de regering-Trump van elkaar zijn gescheiden aan de zuidgrens. „Ik schaam me”, zegt McDonnell.

Waarom staan de betogers hier en niet bij het Witte Huis in het centrum? Volgens een jonge demonstrant met een husky-hond, die niet met zijn naam in de krant wil, is de reden dat Ivanka Trump en Jared Kushner adviseurs van de president zijn. „Ze zijn een en dezelfde”, valt McDonnell hem bij. Wat de jonge man betreft, geldt dat ook voor andere medewerkers van Trump: wie meewerkt aan zijn beleid, kan verzet verwachten. Want: „dit is geen normale regering.”

Het protest past binnen een trend in en rond Washington die deze zomer is geïntensiveerd: medewerkers van de regering-Trump worden regelmatig in hun vrije tijd geconfronteerd met protesten tegen het beleid van de president. Inwoners van de zeer pro-Democratische Amerikaanse hoofdstad, waar Trump bij de verkiezingen van 2016 slechts 4 procent van de stemmen haalde, geven geregeld blijk van hun afkeer van leden van zijn regering die zich in hun midden hebben gevestigd.

Affiches rond de woning

Zo is Stephen Miller, adviseur van het Witte Huis en drijfveer achter het beleid om migrantengezinnen te scheiden, geconfronteerd met affiches rond zijn woning in het luxecomplex CityCenterDC. ‘Gezocht’, stond boven een foto van Miller met daaronder de tekst ‘witnationalist’. Toen Miller onlangs sushi ging halen, werd hij gevolgd door een medewerker van het restaurant, die zijn middelvingers opstak en hem uitschold. Miller gooide de sushi weg, uit vrees dat er mee gerommeld was.

Ook minister Kirstjen Nielsen van Binnenlandse Veiligheid is geconfronteerd met protesten tegen het omstreden immigratiebeleid: een groepje demonstranten benaderde haar aan een tafel in – nota bene – een Mexicaans restaurant nabij het Witte Huis. Ze waren in allerijl opgetrommeld via sociale media. Beelden van de confrontatie verspreidden zich razendsnel op Twitter.

Sarah Huckabee Sanders, woordvoerder van het Witte Huis, vestigde vorige maand de aandacht op een incident waarbij ze werd gevraagd om restaurant de Red Hen te verlaten. De eigenaar had bezwaar tegen het „onmenselijke en onethische” beleid van de regering-Trump. „Haar daden zeggen veel meer over haar dan over mij”, schreef Sanders in een tweet. „Ik doe altijd mijn best om mensen, ook met wie ik het oneens ben, met respect te behandelen.”

Het incident heeft de Red Hen extra klandizie opgeleverd. Maar aanhangers van Trump spraken schande van het voorval en andere incidenten in en rond Washington. Medewerkers van de regering moeten niet in hun vrije tijd, of bij hun privéwoning, worden lastiggevallen, menen zij. Volgens hen is dat een kwestie van civility, beleefdheid in de politiek. Zonder civility, betoogt een commentator van de conservatieve National Review, „wordt de democratie een bewind van de meute”.

Beleefdheid kan wachten

Critici van Trump vinden echter dat zijn presidentschap de geldende normen dusdanig geweld aandoet, dat het argument van ‘civility’ niet opgaat. „Beleefdheid heeft geen einde gemaakt aan de slavernij, of de nazi’s verslagen”, aldus de columnist Renée Graham in de Boston Globe. „En het zal de meest onbeleefde man die ooit in het Witte Huis woonde niet verslaan. Beleefdheid kan wachten; de strijd voor onze democratie en constitutionele rechten niet.”

Dat vindt ook Maxine Waters, een lid van het Huis van Afgevaardigden uit Californië. In reactie op het immigratiebeleid van Trump riep zij mensen op om zijn medewerkers te confronteren „in restaurants, in warenhuizen, bij benzinestations”. Trump verwierp haar oproep, die hij misleidend omschreef als een aansporing tot lichamelijk geweld.

Voor aanhangers van Trump komt het debat goed uit, want het is een stok om hun Democratische tegenstanders mee te slaan: ze kunnen hun tegenstanders afschilderen als een stelletje onruststokers. Om die reden roepen velen op tot terughoudendheid. „Als het aankomt op verharding van het debat, is [Trump] de grootste schuldige”, schreef The Washington Post. Toch moeten medewerkers van de regering volgens de krant „de kans krijgen om in vrede hun maaltijd te eten”.

Met medewerking van Bas Blokker