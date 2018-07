Eritrea en Ethiopïe bouwen hun vrede verder uit

Eritrea trekt de manschappen terug die het gestationeerd had langs de grens met Ethiopië. Dat meldde het aan de overheid gelieerde Eritrean Press donderdag. De beslissing is een „gebaar van verzoening” richting Ethiopië, waarmee Eritrea lange tijd verwikkeld was in een grensconflict. Beide landen hebben nog altijd tienduizenden soldaten langs de grens gestationeerd. Bij de bloedige oorlog om grondgebied (1998-2000) kwamen zeker 70.000 mensen om het leven.

Eritrean Press verwijst naar het belang van de aangekondigde demilitarisering van de grens voor de voortgang van het recent begonnen vredesproces.

Lees meer over de historische ontmoeting tussen de regeringsleiders van Eritrea en Ethiopië, na twintig jaar tijdDe Eritrese president Isayas Afwerki en de premier van Ethiopië, Abiy Ahmed, tekenden op 9 juli een vredesakkoord.

De twee leiders hebben elkaar sindsdien in beide landen opgezocht. Zo was Isayas deze week bij de opening van de ambassade van Eritrea in de Ethiopische hoofdstad Addis Abababa.

Eerder donderdag werd bekendgemaakt dat Ethiopië een ambassadeur voor Eritrea heeft benoemd. Woensdag vond al de eerste lijnvlucht tussen beide landen plaats. Dat leidde tot jubelende berichten op sociale media van de passagiers. (NRC)