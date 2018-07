Belgisch luchtruim afgesloten na technisch probleem

De Belgische luchtverkeersleiding heeft het luchtruim boven het land afgesloten vanwege een technisch probleem. Dat maakte luchtverkeersleider Belgocontrol donderdagmiddag bekend. Er zou geen gevaar zijn voor de veiligheid van de vliegtuigen die zich momenteel boven België bevinden. Deze worden omgeleid naar luchthavens in buurlanden.

Belgocontrol_NL Belgocontrol NL Belgocontrol voert een clear the sky uit. Er is een probleem met het opladen van de vluchtdata. We werken aan een oplossing van het probleem. 19 juli 2018 @ 14:06 Volgen

De maatregel werd kort na 16.00 uur afgekondigd. Er mag nu geen enkel vliegtuig meer laag boven België vliegen. Op hogere hoogte kan dat wel nog; voor die vluchten is de Europese luchtverkeersleider Eurocontrol verantwoordelijk. Het is nog niet duidelijk hoelang het luchtruim gesloten blijft.

‘Erg uitzonderlijk’

“Er is een probleem met de data van de vluchtgegevens. Daarom hebben we de opdracht gegeven voor een ‘clear the sky’”, zei Dominique Dehaene, woordvoerder van Belgocontrol, tegen De Standaard. Het is volgens de woordvoerder een “erg uitzonderlijke” situatie.