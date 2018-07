Van den Assem stapt op als president-commissaris Eneco

De door de rechter geschorste Edo van den Assem is opgestapt als president-commissaris van Eneco. Dat schrijft het energiebedrijf donderdagavond in een korte verklaring. Hij verleent ondanks zijn aftreden wel “volledige medewerking aan het enquête-onderzoek van de Ondernemingskamer”.

Zijn vertrek komt niet als een verrassing. De Ondernemingskamer bepaalde woensdag dat Van den Assem per direct plaats moest maken voor een onafhankelijke vervanger. Hij werd door de rechter aangewezen als hoofdverantwoordelijke voor de machtsstrijd bij Eneco rond de geplande verkoop. Daarnaast stelde de rechter een onafhankelijk onderzoek in. De centrale ondernemingsraad (COR) van Eneco had de rechtszaak aangespannen na het plotselinge vertrek van topman Jeroen de Haas.

Van den Assem was sinds 2012 voorzitter van de raad van commissarissen van Eneco Holding, en sinds 1 februari 2017 van Eneco Groep.