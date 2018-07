Tot zes jaar celstraf voor Nederlandse Syriëgangers

Drie Nederlandse Syriëgangers moeten zes jaar de gevangenis in. De Rotterdamse rechtbank bevond hen donderdag schuldig aan deelname aan een terroristische organisatie. Een andere man kreeg voor hetzelfde misdrijf vier jaar celstraf. Weer drie andere verdachten werden wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken.

Of de veroordeelde jihadisten daadwerkelijk achter de tralies zullen verdwijnen, is nog maar de vraag. Geen van hen was aanwezig bij de uitspraak, of bij eerdere zittingen in de zaak. Vermoedelijk zitten ze nog altijd in het strijdgebied in Syrië en Irak.

Niettemin staat het volgens de rechtbank vast dat de mannen van de strafzaak afwisten. Ze werden namelijk samen met nog zestien verdachten in maart vorig jaar via Facebook opgeroepen om op de zitting te verschijnen.

De mannen die donderdag zes jaar cel kregen, Ridvan Ö (23), Outmhane B. (37) en Yago R. (26), hebben zich volgens de rechters aangesloten bij het toenmalige Jabhat al-Nusra (Ö.) en bij terreurbeweging Islamitische Staat (B. en R.). Tegen hen was ook zes jaar geëist. Justitie had voor Thierry K. (30) om vijf jaar celstraf gevraagd, maar daar haalde de rechtbank een jaar vanaf wegens K.’s beperkte verstandelijke vermogens en autisme. Wel staat vast dat K. lid was van IS.

Voormalige postbode

Van die in totaal twintig zaken zijn er nu dertien door de rechtbank behandeld. Dinsdag nog kregen in Rotterdam drie mannen hun straf te horen: één moet zeven jaar vastzitten, de andere twee zes jaar. Onder die laatste twee was Victor D., een voormalige postbode uit het Overijsselse Heeten die in 2013 naar Syrië vertrok. Hij was voor zover bekend de enige die zei dat hij naar de zitting wilde komen. Dat ging uiteindelijk niet door.

De andere zeven verdachten komen voorlopig nog niet voor de rechter. Dat heeft verschillende redenen. Twee vermoedelijke jihadisten hebben via hun advocaat laten weten dat ze naar Rotterdam willen komen. Ze zouden echter gevangen zitten in Noord-Syrië, waardoor dat niet kan. In twee andere gevallen is volgens justitie aanvullend onderzoek nodig. De laatste drie verdachten zijn hoogstwaarschijnlijk dood - omgekomen bij een zelfmoordaanslag of een luchtaanval.