Surinaamse regering eist excuses Blok na ‘failed state’-opmerking

De Surinaamse regering wil dat minister Blok “op korte termijn” zijn uitspraken over het land intrekt en “excuses aanbiedt aan het volk van de Republiek Suriname”. Dat staat in een verklaring van de regering die donderdag is gepubliceerd. De Nederlandse tijdelijke zaakgelastigde is vanwege de uitspraken ontboden.

Lees ook: Blok onder vuur - ook na excuses

De minister van Buitenlandse Zaken noemde Suriname vorige week op een besloten bijeenkomst een “failed state”. Dat heeft volgens hem “ernstig te maken met de etnische opdeling”. De uitspraken van de VVD-minister hebben tot veel commotie geleid, in binnen- en buitenland. In een reactie zei Blok dat hij wilde “prikkelen” toen hij de uitspraken deed. Aan de Tweede Kamer schreef Blok dat hij zich “in te scherpe bewoordingen” had uitgelaten en “betreurde dat hij daarmee aanstoot heeft gegeven”.

De Surinaamse regering noemt de opmerkingen “destabiliserend en denigrerend, met als kennelijk doel de moeizaam verworven eenheid onder de Surinaamse bevolking en de door haar gevestigde democratische rechtsorde negatief te belichten.” Volgens de regering getuigen de teksten van Blok van een gebrek aan inzicht over de samenstelling en leefvormen in Suriname. De beweringen stroken daarnaast niet met de realiteit wat betreft de saamhorigheid onder de bevolkingsgroepen.

Lees ook: Wat zei Blok precies (en kloppen zijn uitspraken)?

In opstand

Ook in Nederland groeit de onvrede over de uitspraken van Blok. Een groep D66-leden is volgens het AD in opstand gekomen. Als hij zijn excuses niet aanbiedt, dan moet hij in het uiterste geval aftreden, zo zegt de groep tegen de krant. “Blok vertegenwoordigt een regering waar ook D66 deel van uitmaakt. Wij geloven in een pluriforme en multiculturele samenleving.”

Oppositiepartij PvdA wil dat de Tweede Kamer terugkomt van zomerreces om de kwestie te bespreken, zo meldt de NOS. Volgens Kamerlid Lilianne Ploumen was de uitleg die Blok gaf “volstrekt onvoldoende”. Daarom wil ze in debat met de minister. “Dit kan niet wachten tot na de zomer.” De coalitiepartijen en andere oppositiepartijen zien geen reden voor een onmiddellijk debat.

Correctie (19 juli 2018): In een eerdere versie stond de voornaam van Lilianne Ploumen verkeerd gespeld. Dat is aangepast.