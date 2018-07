Stef Blok geroosterd aan het spit van de Nederlandse tv

Wanneer politieke en morele verwarring het land in hun greep krijgen, kijk ik graag even naar het Jeugdjournaal. Dat kwam in twee zinnen tot de kern van het demasqué van minister Blok die op een besloten bijeenkomst heeft betoogd dat mensen uit verschillende culturen nergens ter wereld vredig samenleven. „Terwijl”, zei het Jeugdjournaal, „er in Nederland toch ook veel mensen uit verschillende landen en met verschillende culturen samenleven.” De minister had al sorry gezegd, werd ons verzekerd.

Sorry of niet, het was al uren duidelijk dat de minister de hele woensdagavond aan het spit van de Nederlandse televisie zou worden geroosterd. Niet bij Zembla, dat geen uitzending had, maar alert genoeg was om de scoop via zijn site de wereld in te brengen.

In het NOS Journaal schoten de Haagse kwalificaties („lomp”, „ongepast”, „on-Nederlands”) door het beeld, terwijl de vier maanden geleden vanwege zijn vermeende onkreukbaarheid gerekruteerde Blok probeerde de schade in Oost-Europa, ‘failed state’ Suriname en Nederland weg te nemen.

De spijt was echt. In het interviewtje met de NOS was Blok zichtbaar zenuwachtig, volgens verslaggever Michiel Breedveld trilden buiten beeld zijn handen – wat nogal een contrast vormde met de tevreden grijns waarmee hij in het Zembla-filmpje zijn gehoor probeerde te „prikkelen”. Die opnamen waren kennelijk in een bijzaaltje gemaakt: we zagen Blok op een groot scherm verklaren dat hij Hutu’s en Tutsi’s niet uit elkaar kon houden („zij zelf helaas wel”). Het indirecte beeld benadrukte wat andere politici al weten, dat er inmiddels niet meer zoiets bestaat als een besloten bijeenkomst.

In Nieuwsuur stelde parlementair verslaggever Nynke de Zoeten zonder omhaal dat de minister „uit een heleboel bochten tegelijk was gevlogen”. Blok heeft in Den Haag de reputatie dat hij graag provoceert, maar „het staat als een paal boven water dat dit niet kan”. Steunde dan niemand hem? Toch wel: er waren tweets van Joost Eerdmans (Leefbaar Rotterdam), Geert Wilders (PVV) en Jan Roos (voorheen VNL).

Ebu Jones, zaakgelastigde van Suriname, verdedigde zijn land, staand voor een groot portret van president Desi Bouterse. Daarmee werden we eraan herinnerd dat Suriname misschien geen failed state is, maar dat er wel sprake is van, eh, losse eindjes in het plaatselijke systeem.

Woede bij Jinek

Toen moest Jinek nog beginnen. Daar draaide het spit met Blok nog een kwartiertje door. Jasper Kuipers van Vluchtelingenwerk stikte bijna in zijn woede. Hij suggereerde dat Blok eens een dagje vrijwilligerswerk moet komen doen bij zijn organisatie om bijvoorbeeld taalles aan vluchtelingen te geven.

Eva Jinek vergeleek de uitspraken van Blok met die van Thierry Baudet over de „homeopathische verdunning” van de Nederlandse identiteit. Politiek verslaggever Joost Vullings filosofeerde hardop over de vraag of de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken een racistische uitspraak had gedaan met zijn gebabbel over xenofobie en het menselijk DNA.

Ook vertelde Vullings dat het niemand was gelukt om een reactie te krijgen van premier Rutte. Die had, zo zagen we eerder op de avond, wel kans gezien om een videoboodschap op te nemen voor Vierdaagseloper Frits Wester.

In Nieuwsuur had De Zoeten gezegd niet te verwachten dat de zaak in Den Haag nog zou escaleren. Dat is vast een adequate voorspelling, maar de puinhopen van acht uur Blok overziend, kun je je afvragen of dat terecht is.