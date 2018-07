Spaanse rechter trekt uitleveringsverzoek Puigdemont in

Een rechter van het Spaanse Hooggerechtshof heeft donderdag besloten een uitleveringsverzoek van Carles Puigdemont en vijf andere Catalaanse separatistenleiders in te trekken. Dat melden Spaanse media.

Een Duitse rechter stemde onlangs in met de uitlevering, op voorwaarde dat Puigdemont alleen vervolgd zou worden voor misbruik van publieke gelden. Daar is rechter Pablo Llarena het niet mee eens: hij wil de separatisten ook vervolgen voor onder meer rebellie naar aanleiding van het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum vorig jaar. Llarena oordeelde dat er sprake was van “een gebrek aan toewijding” aan Duitse zijde om de gevluchte leiders te vervolgen en besloot de uitleveringsverzoeken in te trekken.

Puigdemont vluchtte in eerste instantie naar België en werd uiteindelijk in Duitsland opgepakt op basis van een Europees arrestatiebevel. De Duitse rechter oordeelde dat de oud-regiopresident niet uitgeleverd kan worden voor rebellie. De acties van Puigdemont zouden niet hebben geleid tot zo’n mate van geweld dat uitlevering voor rebellie gepast is. Dat maakt een groot verschil: voor rebellie staat in Spanje een maximumstraf van dertig jaar, voor het misbruik van publieke gelden maximaal twaalf jaar.

Het lijkt er nu op dat Madrid de vervolging van de separatisten op de lange baan schuift. Wel zullen de Catalanen nog steeds vervolgd worden zodra ze voet zetten op Spaanse bodem.