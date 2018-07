Politie luisterde ambtenaren A’dam af

Meerdere medewerkers van de afdeling radicalisering en polarisatie van de gemeente Amsterdam zijn door een undercoverteam van de politie gevolgd in hun eigen stadhuis. Zij werden geobserveerd en afgeluisterd in de kantine van de Stopera, zo kwam donderdag naar voren tijdens de regiezitting in de zaak van de ontslagen radicaliseringsambtenaar Saadia A.-T.

De politie probeerde op deze wijze bewijs te vinden tegen de programmamanager van de afdeling. Haar ontslag ging vorig jaar gepaard met veel media-aandacht; Saadia A.-T. werd toen nog verdacht van fraude, oplichting, belangenverstrengeling en valsheid in geschrifte. Inmiddels is daar slechts één verdenking van over: drie facturen die zij honoreerde, zouden niet kloppen. En met de man die de facturen bij haar indiende, zou ze een relatie hebben.

In scene gezette vlogs

De hele zaak draait om de Grijze Campagne, een geheim experiment van burgemeester Eberhard van der Laan om moslimjongeren via in scene gezette vlogs te weerhouden van radicalisering. De maker van de vlogs, Said J., declareerde hiervoor tienduizenden euro’s bij S.-T. Het Openbaar Ministerie kan echter niet terugvinden welke werkzaamheden hij hiervoor heeft verricht.

De verklaring hiervoor is simpel, volgens de verdediging: de Grijze Campagne was top secret. Daarom was afgesproken om alle documentatie hierover te vernietigen. En om de specificatie van de facturen zo vaag mogelijk te houden. Om dit aan te tonen, willen de advocaten van Saadia A.-T. en Said J. een reeks betrokkenen bij de Grijze Campagne ondervragen, onder wie de oud-woordvoerder van Van der Laan. Justitie probeert een aantal betrokkenen van de getuigenlijst te houden. Binnen twee weken bepaalt de rechter wie over de geheime campagne gehoord gaat worden. Het is nog onbekend wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld.

