Parlement Israël stemt in met controversiële ‘Joodse natiestaat’-wet

Het Israëlische parlement, de Knesset, heeft donderdagochtend ingestemd met een controversiële wet die Israël officieel bestempelt als het thuisland van het Joodse volk. 62 parlementsleden stemden voor en 55 tegen, meldt de Israëlische krant Haaretz. Volgens critici benadeelt de wetgeving de Arabische minderheid in Israël.

De wet stelt dat “Israël het historische thuisland is van het Joodse volk, zij hebben er het exclusieve recht op nationale zelfbeschikking”. Ook staat erin vastgelegd dat een “verenigd Jeruzalem” de hoofdstad is en dat alleen Hebreeuws de officiële taal is. Het Arabisch krijgt een speciale status waarmee het wel nog steeds binnen Israëlische instituties gebruikt mag worden.

Het gaat om een zogenoemde ‘basiswet’. Hoewel dat niet zo vergaand is als een grondwet, heeft het wel een semi-constitutionele status. Waarschijnlijk zal het worden aangevochten bij het Hooggerechtshof van Israël.

‘Apartheidwet’

“Dit is een bepalend moment in de annalen van het zionisme en de geschiedenis van de staat Israël”, reageerde premier Netanyahu tegenover de Knesset na de stemming. Diverse Arabische parlementsleden verscheurden uitgeprinte versies van de wetgeving en moesten vervolgens de Kamer verlaten. Twee politici riepen naar Netanyahu dat hij “een apartheidswet, een racistische wet” had doorgevoerd.

Overigens gaat het om een afgezwakte versie van een eerder wetsvoorstel. Die zou het mogelijk hebben gemaakt om gemeenschappen te stichten die alleen bedoeld zijn voor Joden. Nu is dit wat meer ambigu vastgelegd: “De staat ziet de ontwikkeling van Joodse vestigingen van nationaal belang, en zal dit aanmoedigen en promoten.” Ook stond in het voorstel dat rechtbanken Joodse rituele wetgeving moeten volgen wanneer er geen juridisch precedent bestaat.

In totaal wonen er ongeveer 1,8 miljoen Arabieren in Israël, zo’n twintig procent van de bevolking van negen miljoen.