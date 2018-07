Medewerker Macron in opspraak na mishandeling demonstranten

De Franse president Emmanuel Macron is in grote verlegenheid gebracht door een filmpje waarop te zien is hoe een van zijn medewerkers op 1 mei in Parijs een demonstrant afranselt. De man, die woensdagavond door Le Monde werd geïdentificeerd als Macrons veiligheidsmedewerker Alexandre Benalla, trok op met de ordepolitie en droeg een politiehelm, terwijl hij geen agent is.

Het incident had plaats op de toeristische Place de la Contrescarpe in het vijfde arrondissement van de Franse hoofdstad. Na de traditionele demonstraties op de Dag van de Arbeid belegde een scholierenvakbond daar met ongeveer honderd man een borrel die door de CRS, de ordepolitie, werd opgebroken.

Beelden staan online

Op beelden die de activisten meteen daarna online hebben gezet is te zien hoe een man met witte capuchontrui en politiehelm een meisje aan haar hals wegsleept. Even later komt hij terug in beeld om een jongeman, die al op de grond ligt, hardhandig te bewerken. Als de filmende activiste erin slaagt zijn gezicht in beeld te krijgen, druipt de man af.

Bekijk hier de beelden:

Here’s the video. The security advisor’s name is Alexandre Benalla. pic.twitter.com/UlumTWoRnv — Laura Leishman (@lauraleishman) 18 July 2018

Tegenover Le Monde erkent het Élysée dat het om Benalla gaat. Hij was in 2017 verantwoordelijk voor de veiligheid van de verkiezingscampagne van Macron en is daarna op het presidentieel paleis aan de slag gegaan. Hij organiseert daar de beveiliging van werkbezoeken van de president. In het verleden werkte hij voor particuliere bewakingsdiensten en als bodyguard voor hooggeplaatste personen. Hij zou reservist van de gendarmerie zijn. Ex-minister Arnaud Montebourg ontsloeg hem in 2012 toen hij als chauffeur van de minister na een aanrijding probeerde te ontkomen.

Hij mocht terugkeren

Volgens Macrons kabinetsdirecteur Patrick Strzoda heeft Benalla toestemming gevraagd om op 1 mei aanwezig te zijn bij een politie-interventie „om te zien hoe een grote demonstratie gemanaged wordt”, zei hij tegen Le Monde. „Ik heb ingestemd, maar benadrukt dat hij er als waarnemer naartoe zou gaan.” Al de volgende dag kreeg het Élysée de beelden van Benalla onder ogen. Hij is direct twee weken onbetaald op non-actief gezet wegens „onacceptabel gedrag”, maar kon daarna terugkeren in zijn oude baan.

Dat is, zei een woordvoerder van Macron donderdagochtend in een haastige persverklaring, „de zwaarste sanctie die ooit op het Élysée is toegepast” tegen iemand in een vergelijkbare functie. Maar daarmee is de affaire niet voorbij. De politieke oppositie heeft vragen over het beoordelingsvermogen van Macron en over de screening van zijn directe entourage. Het Parijse parket liet donderdagochtend weten dat het een juridisch vooronderzoek begint.