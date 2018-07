Start twaalfde etappe

De twaalfde etappe van de Tour de France is de laatste in een serie van drie bergritten in de tweede Tourweek. In de 175,5 kilometer van Bourg-Saint-Maurice naar de eindstreep bovenop de Alpe d’Huez - de Hollandse berg - slecht het peloton drie Alpencols van de buitencategorie.

Voordat de Alpe d’Huez moet worden beklommen, staan eerst de Col de la Madeleine en de Col de la Croix de Fer op het programma.

Voor het peloton is het de tweede aankomst bergop deze Tour, na de finish in La Rosière dinsdag. Die etappe bracht Sky-renner Geraint Thomas de gele trui. Hij won de etappe, voor Tom Dumoulin die zijn goede benen toonde. Chris Froome werd derde. Zo ziet het algemeen klassement er voorafgaand aan de twaalfde etappe uit: