Libanees hof: seks tussen mensen met hetzelfde geslacht niet strafbaar

Een “nieuwe horizon” voor de LHBTI-gemeenschap van Libanon, concludeert Human Rights Watch. Een gerechtshof oordeelde vorige week dat seks tussen mensen met hetzelfde geslacht niet strafbaar is.

Volgens actiegroepen is het een belangrijke stap om een einde te maken aan artikel 534. Dat stelt “geslachtsgemeenschap in strijd met de natuur” strafbaar op straffe van maximaal een jaar celstraf. Het is voor het eerst dat een gerechtshof zich over de kwestie uitspreekt. Sinds 2007 besloten rechtbanken vier keer eerder om aangeklaagde homoseksuelen en transgenders niet te veroordelen. Het is nog niet bekend of Libanese autoriteiten in cassatie gaan.

Negen ‘verdachten’

De LHBTI-gemeenschap in Libanon geniet relatief veel vrijheid vergeleken met andere landen in de regio. In de hoofdstad Beiroet zijn meerdere homobarren te vinden, en op populaire stranden wordt in de zomer uitgepakt met gayfeesten. Ook werken LHBTI-organisaties zoals Helem samen met de overheid. Vorig jaar werd voor het eerst Beirut Pride georganiseerd in de hoofdstad.

Toch loopt de gemeenschap het risico om de bak in te gaan en werden ‘verdachten’ volgens actiegroepen de afgelopen jaren herhaaldelijk gemarteld. Libanese autoriteiten pasten rectaal onderzoek toe om vast te stellen of iemand seks had gehad met iemand van hetzelfde geslacht.

Het hof sprak zich op 12 juli uit over een zaak uit 2015, toen de politie negen mensen aanhield die homoseksueel of transgender zouden zijn. Een rechtbank weigerde ze in 2017 te veroordelen. Die concludeerde toen dat “homoseksuelen het recht hebben op intieme relaties met wie ze ook maar willen, zonder enige bemoeienis of discriminatie op basis van hun seksuele voorkeur, net als bij anderen”.

‘Staat moet wegblijven uit de slaapkamer’

Libanese justitie ging in beroep, maar het hof stelt nu dat het strafwetboek “met gezond verstand” geïnterpreteerd moet worden. Seks tussen twee mensen met hetzelfde geslacht kan niet onnatuurlijk zijn, zolang het niet bepaalde morele en ethische waarden overtreedt. Dat wil zeggen volgens het hof: “Wanneer het gehoord of gezien wordt door anderen, het gedaan wordt in het openbaar, of een minderjarige erbij betrokken is die beschermd moet worden.”

“Het oordeel betekent een nieuwe horizon voor lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen in Libanon, die lang vervolgd zijn door discriminerende wetgeving”, reageert onderzoeker Neela Ghoshal van Human Rights Watch. “Feitelijk heeft het hof geconcludeerd dat de staat weg moet blijven uit de slaapkamers van mensen.”