Klimaatzaak New York tegen oliesector verworpen

Een Amerikaanse rechter heeft de zaak verworpen die New York aanspande tegen de grootste olie- en gasconcerns van de wereld vanwege hun bijdrage aan de opwarming van de aarde. Dat meldt persbureau Bloomberg donderdag.

In januari 2018 daagde de stad New York Shell, BP, Chevron, ConocoPhillips en Exxon Mobil voor de rechter. New York eiste “miljarden dollars” van de vijf oliereuzen. De stad zou het geld nodig hebben om New Yorkers te beschermen tegen de effecten van klimaatverandering.

Voorlichting

De metropool wilde bedrijven laten betalen voor zaken als verbeterde kustbescherming en riolering en voorlichtingscampagnes over wat stadsbewoners moeten doen om zich te beschermen tegen hoge temperaturen. Er zou nu al voor 20 miljard dollar (bijna 17 miljard euro) aan dergelijke programma’s lopen.

“Terwijl de klimaatverandering blijft verergeren, is het aan de oliebedrijven wier hebzucht ons in deze situatie heeft gebracht om de kosten op zich te nemen voor het veiliger en weerbaarder maken van New York”, zei burgemeester Bill De Blasio toen. “Om winst te maken hebben ze expres de bevolking misleid.”

Maar de New Yorkse rechter stelt nu dat de rechterlijke macht hierover niet kan oordelen. “Klimaatverandering en oplossingen daarvoor” moeten volgens hem worden aangepakt “door de twee andere organen van de overheid”. Hij doelde daarmee op de uitvoerende en de wetgevende macht.

Californië

In juni oordeelde een rechter in Californië op vergelijkbare wijze na klachten van de steden San Francisco en Oakland. Deze rechter stelde toen dat “het probleem een oplossing verdient op een grotere schaal dan een lokale rechter of jury in een rechtszaak over openbare overlast kunnen bieden”.

Naast de rechtszaak wil New York de oliebedrijven ook op andere manieren aanpakken. Zo kondigde de stad in januari aan dat de vijf New Yorkse pensioenfondsen al hun aandelen in olieconcerns zullen verkopen. In totaal bezitten deze fondsen zo’n 5 miljard dollar (ruim vier miljard euro) aan aandelen bij meer dan 190 oliebedrijven.