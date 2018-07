‘Jullie zijn nog niet van me af’, zegt Lewis Hamilton

De viervoudig wereldkampioen komt iets later dan gepland het teamvertrek van Mercedes binnenwandelen. Witte korte broek, wit-Mercedes-shirt, rood-wit-blauwe sokken hoog opgetrokken uit zijn sneakers. ‘Fashionably late’, zoals ze in het Engels zeggen - in het geval van Lewis Hamilton letterlijk. Hij neemt achter de hoge witte tafel plaats, terwijl naast hem op een groot beeldscherm zijn gezicht meermaals voorbijkomt. Met zijn telefoon maakt hij een foto van het volgelopen zaaltje, meer mensen dan hij normaal al trekt. „Jullie zijn nog even niet van me af”, zou hij even later glimlachend zeggen.

Hamilton (33) maakte donderdag, op de mediadag voor de grand prix in het Duitse Hockenheim, bekend dat hij nog tot in ieder geval 2020 bij Mercedes blijft. Verrassend was de aankondiging niet, er was niemand die verwachtte dat hij zijn geluk bij een ander team zou beproeven, hijzelf nog wel het minst van allemaal.

Volgens Hamilton was het „voor of na Monaco” al rond, dus de timing van de aankondiging was nog het opvallendst. Misschien kon Mercedes wat positieve pr gebruiken in een rommelige periode voor het team dat sinds 2014 zo dominant is geweest in de Formule 1. De strijd om de wereldtitel was in jaren niet zo spannend, mede dankzij enkele foute beslissingen tijdens races van Mercedes.

Het maakt het traditionele persmomentje van Hamilton op de donderdag druk. De tien minuten die er normaal voor stonden, werden er bijna dertig. Rijen camera’s achter enkele rijen journalisten op de plek op de benedenverdieping van het vertrek waar de rest van het weekend in alle kalmte geluncht gaat worden.

45 miljoen

Hamilton lijkt vooral opgelucht. Blij dat het nu naar buiten was, zodat hij zich weer kon richten op het racen. Waarom de onderhandelingen überhaupt zo lang duurden, wordt hem – uiteraard – gevraagd. „Ik neem graag mijn tijd voor dit soort dingen”, zegt hij. Hij deed de onderhandelingen zelf, zonder manager en hij noemde het een „mooie uitdaging”. Natuurlijk zal het salaris het belangrijkste onderdeel geweest zijn. Daar zegt hij zelf niets over donderdag, maar volgens Britse media krijgt hij tot wel 40 miljoen pond (45 miljoen euro) per jaar. De enige die in de buurt zou kunnen komen is Sebastian Vettel, de Duitser van Ferrari met wie hij strijdt om een vijfde wereldtitel voor een van beiden. Volgens The Telegraph maakt het genoemde bedrag hem de best betaalde coureur ooit.

Lees ook: Red Bull durft de gok met Honda te wagen

Welke uitdagingen zijn er nog over voor de man met vier wereldtitels, 65 overwinningen, 124 podiumplekken en 76 pole positions. „Ik ga er niet te veel op door, maar ik ben enthousiast over de reis voor de komende jaren. Ik denk dat we mooie dingen kunnen bereiken”, zegt hij. Maar natuurlijk kijkt hij met een schuin oog naar het historische record van Michael Schumacher. Wint hij de komende drie seizoenen, dus de resterende seizoenen van zijn contract, de wereldtitel, dan evenaart hij diens zeven wereldtitels. Hij durft er nu nog niet te veel over na te denken.

Ander team

De leukste onthulling komt laat in de persconferentie. Er heeft wel degelijk één ander topteam zich gemeld voor hem bij Mercedes. Maar hij is er nooit serieus op ingegaan. ‘Dat moet wel Ferrari zijn’, wordt hem uitdagend voorgelegd. Hamilton kijkt lachend naar zijn persman: leuk geprobeerd.

Wat het definitieve akkoord van Hamilton met Mercedes wél betekent, is dat Daniel Ricciardo spoedig zijn handtekening onder een nieuw contract bij Red Bull zal zetten. De deur naar Mercedes leek al dicht en is nu definitief gesloten, Ferrari had zich al gecommitteerd aan Vettel als onbetwiste nummer één.

NRC Vandaag Elke ochtend onze beste stukken en het belangrijkste nieuws ontvangen? Inschrijven

Hamilton tekende net als Vettel en Max Verstappen eerder bij tot en met 2020. Bewust, omdat nog veel onduidelijk is over een mogelijk ingrijpend nieuw motorreglement vanaf 2021 – die kan de verhoudingen tussen de teams opschudden. Hamilton is dan sowieso al 35, bijna 36, dus of hij daarna nog door zou gaan? Het vermoeden is dat de man met zoveel interesses buiten de Formule 1 eerder stopt uit verveling dan omdat zijn oude lichaam het niet meer aankan. „Wie weet”, zegt Hamilton tegen het einde van het persmoment. „Over twee jaar kan mijn leven er heel anders uitzien en wil ik misschien heel andere dingen.”