‘Inwoners en strijders uit twee pro-Assad dorpen geëvacueerd’

Duizenden burgers en pro-Assad-strijders die omsingeld waren door rebellen in het noorden van Syrië, zijn in de nacht van woensdag op donderdag geëvacueerd naar gebied dat in handen is van het Syrische regime. Dat meldt de pro-regeringszender Ikhbariya volgens persbureau Reuters.

Het gaat om zo’n zevenduizend mensen die vastzaten in de shi’itische plaatsjes al-Foua en Kefraya in de noordwestelijke provincie Idlib. Zij zijn overgebracht naar de naburige gouvernement Aleppo. Het gebied lag al jaren onder beleg door de soennitische rebellengroep Hayat Tahrir al-Sham, een afsplitsing van Al-Qaeda. De Syrische president Assad heeft in ruil beloofd honderden rebellen vrij te laten.

Ambulances en bussen

Eerder meldde het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten al dat autoriteiten begonnen waren met de evacuatie. Aan het begin van de actie in Idlib werden gewonden in ambulances overgebracht naar ziekenhuizen. Vervolgens zou de gehele bevolking met zo’n 120 bussen zijn geëvacueerd.

De actie zou uitonderhandeld zijn door vertegenwoordigers van Hayat Tahrir al-Sham en de Iraanse Revolutionaire Garde, de elite-eenheid van het overwegend shi’itische Iran die aan de zijde van Assad meestrijdt. Ook het buurland Turkije en Rusland zouden zich hebben bemoeid met de evacuatie.

Meer dan een jaar geleden waren de partijen al begonnen met het overplaatsen van ruim 10.000 inwoners van al-Foua en Kefraya. In ruil werden opstandelingen uit de zuidelijke plaatsjes Zabadani en Madaya, bij de Libanese grens, overgeplaatst naar Idlib. Bij een aanslag op een van de konvooien uit Idlib kwamen meer dan honderd mensen om het leven, onder wie zeventig kinderen.

De evacuatie van de omsingelde regeringsgezinde strijders en inwoners werd dus uiteindelijk deze week pas afgerond.

