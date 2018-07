Inspectie SZW: UWV controleert ontslagredenen niet goed

De Inspectie SWZ heeft hard uitgehaald naar uitkeringsinstantie UWV. In een rapport schrijft de vroegere Arbeidsinspectie dat het UWV de redenen voor ontslag niet goed controleert. De instelling zou te gemakkelijk afgaan op de informatie die de werkgever hierover aanlevert. Het gaat om werknemers die “om bedrijfseconomische redenen” moeten vertrekken.

Volgens de Inspectie dient het UWV alle informatie omtrent de reden voor het ontslag “zoveel mogelijk te verifiëren”. Dit is om werknemers te beschermen tegen onterechte ontslagen. Het UWV zou bovendien meer informatie moeten verstrekken aan benadeelde werknemers en hen “meer bij de hand moeten nemen” bij het reageren op het ontslag.

Opnieuw aannemen

Ook zou de bepaling die regelt dat werkgevers ontslagen werknemers opnieuw moeten aannemen als er een vergelijkbare vacature beschikbaar komt, niet werken. Uit een enquête van de Inspectie blijkt dat eenderde van de ontslagen werknemers binnen een half jaar “nieuwe banen die sterk leken op wat zij deden voor het ontslag” zagen bij hun vorige werkgevers. Slechts iets meer dan 10 procent van deze werkgevers bood de banen aan aan de ontslagen werknemers.

De Inspectie heeft ruim 28.000 ontslagaanvragen onderzocht sinds de invoering van de nieuwe ontslagregels in 2015. Op basis van het onderzoek stelt de Inspectie het huidige ontslagsysteem “ter discussie”. Volgens de Inspectie moet de “rechtsbescherming van werknemers” beter gewaarborgd worden.

Het UWV zegt in Trouw zich niet te vinden in de “methode van onderzoek van de Inspectie”. Volgens de instantie is het ontslagproces “evenwichtig ingericht”.