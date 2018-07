Na 36 jaar opnieuw naar Terschelling

HR-adviseur Inge Smid (54, rechts) wachtte juni 1982 samen met schoolvriendinnen Marie-josé Berens (54, midden, media-adviseur) en Juliette Rijnfrank (54, tolk-vertaler Portugees) in de Harlinger haven op de boot naar Terschelling.

„We waren op weg naar Oerol, een spontane actie. Mijn vriendje van toen wist dat theatermaker en straatmuzikant Jango Edwards zou optreden. Hijzelf zong in een bandje, had een leren broek van Herman Brood gekregen en wilde dat ik er net zo een zou dragen. Dát deed ik niet, maar een uitstapje naar Terschelling was een goed idee. Met ons eindexamen VWO net achter de rug hadden wij alle tijd. Vanaf de brugklas van het Corderius College in Amersfoort zaten wij bij elkaar: Marie-josé en ik op de achterste rij, Caroline en Juliette daarvoor. Caroline ontbrak op Oerol, omdat zij was blijven zitten.

‘m Peren

In de tweede kenden wij een kortstondige breuk – Marie-josé probeerde gymnasium. Maar na haar terugkeer vormden wij weer een hecht blok, sfeerbepalend in de klas. Onze klasgenoten vonden wij nerderig. Wij waren losser, spijbelden en ontmoetten oudere jongens van andere scholen in het scholieren-café ’t Hoekje. Juliette peerde ’m ’s nachts, zoals zij dat noemde: uitgaan, thuiskomen en dan stiekem via het raam naar buiten en wéér uitgaan. Wij vonden ’m peren superstoer.

Met de toekomst waren wij niet echt bezig, al wilden wij wel snel zelfstandig zijn. Op dat bankje dacht ik ook nog dat ik was geslaagd. Ik had al een kamer in Utrecht om te gaan studeren. Maar ik bleek gezakt, op tweetiende punt. Die onwetendheid paste bij die tijd. Ik deed gewoon en ervoer grote vrijheid: waarschijnlijk omdat ik nog van niks wist.”