Directeuren basisscholen willen ook meer salaris

Directeuren van basisscholen willen net als hun docenten een flinke salarisverhoging. Dat zegt voorzitter Petra van Haren van belangenbehartiger de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) donderdagmorgen tegen NRC. Volgens haar gaan de directeuren in september actievoeren.

Van Haren wil nog niet zeggen wat de acties precies gaan inhouden. Wel laat ze weten dat het in ieder geval niet om stakingen zal gaan. “Na de vakantie wordt er meer duidelijk”, zegt de voorzitter.

Basisschooldirecteuren zijn niet tevreden over de nieuwe cao voor het primair onderwijs, die vorige maand tot stand kwam. Veel juffen en meesters gaan er onder de nieuwe afspraken flink op vooruit: afhankelijk van hun precieze taken gaan ze volgens Van Haren gemiddeld 8,5 procent meer verdienen. Daarnaast krijgen ze een bonus van een half maandsalaris en een eenmalige uitkering van honderden euro’s. Voor directeuren gelden die extra’s niet. Zij moeten het doen met een loonsverhoging van 2,5 procent.

‘Tijd voor volgende stap’

Dat er in de nieuwe cao nog geen grote verbeteringen zitten voor directeuren, komt volgens Van Haren doordat het belangrijk was om snel een akkoord te hebben voor de leraren. “Onderhandelingen over loonsverhoging voor directeuren zouden een paar maanden duren.” Nu is het alsnog tijd om wat aan de situatie van de schoolleiders te doen, zegt Van Haren. “Het cao-akkoord was een prima eerste stap. Nu moet er een volgende stap komen.”

Het akkoord voor de nieuwe cao volgde op een maandenlange strijd tussen schoolbesturen en vakbonden. De docenten wilden meer salaris en verlichting van de werkdruk. Vorig jaar waren er twee landelijke lerarenstakingen. Daarna volgden regionale estafettestakingen. Ook nu gaan de acties nog door: de leerkrachten willen dat het kabinet meer geld beschikbaar stelt om de druk op het basisonderwijs te verlichten.