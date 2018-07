De oorsprong van de Caesar Salad (en een goed recept)

Sommige gerechten lijken zo vanzelfsprekend dat we ons niet kunnen voorstellen dat ze ooit uitgevonden zijn. Dat geldt ook voor de Caesar Salad. De oorsprong van het gerecht is Tijuana in Mexico, ook al een verrassing. De Amerikaans-Italiaanse restauranthouder Caesar Cardini, die ook restaurants in Mexico had, ging aan de slag met wat gekookte eieren, Parmezaanse kaas en croutons en de beroemde salade was geboren. Julia Child, de beroemde Amerikaanse kookboekenschrijver, maakte met haar ouders de in die tijd lange reis naar Tijuana om die salade te proeven. De bereiding die voor haar ogen plaatsvond, ging te snel om te kunnen onthouden. Wat ze wel zag, was dat de salade de wereld zou veroveren. Saïda deelt een geliefd recept dat ze jaren geleden van een vriendin kreeg.

en koken deze zomer hun favoriete recepten.

Caesar Salad

voor 4 personen

500 gram kipfilet; 2 sjalotjes; 1 rode hete Spaanse peper (optioneel); 2 knoflooktenen met schil; 2 mini-romaine-sla-kropjes; een volle hand honingtomaatjes, gehalveerd; peper en zout; olijfolie extra vergine

Voor de dressing:

3 volle eetlepels yoghurtmayonaise; 2 volle eetlepels Parmezaanse kaas, fijngeraspt; 2 ansjovisfiletjes op olie; 1 knoflookteen; peper en zout; geschaafde Parmezaanse kaas

Voor de croutons:

een halve ciabatta (of ander brood); 2 à 3 knoflooktenen; chilivlokken (optioneel); 1 theelepel gedroogde oregano; 2 verse takjes rozemarijn; zout en peper; 6 el olijfolie extra vergine.

Een grillpan om de kip te grillen.

Schil en snijd de sjalotjes inde lengte in vieren. Snijd de Spaanse peper in grove ringen. Plet de knoflooktenen. Halveer eventueel het dikste gedeelte van de kipfilet zodat je 4 à 6 grote stukken filet hebt.

Doe alles in een kom en voeg royaal peper toe, zout naar smaak en een scheut (4 à 5 eetlepels) olijfolie; meng alles goed. Bewaar in de koelkast.

Maak de dressing in een kommetje. Prak de ansjovis of knijp deze door de knoflookpers. Voeg de knoflook, de yoghurtmayonaise, Parmezaanse kaas en peper en zout toe. Meng deze volle en romige dressing goed samen. Dek af en bewaar in de koelkast.

Snijd voor de croutons het brood in blokjes van ongeveer 1×1 centimeter.

Doe de geperste knoflooktenen, chilivlokken naar smaak, oregano, royaal peper en zout in een ruime kom. Rits de blaadjes van de rozemarijn in tegenovergestelde richting en voeg toe, gevolgd door de olijfolie.

Meng kort samen en voeg de stukjes brood toe. Doe dit met de hand en zorg dat het mengsel goed verdeeld is en opgenomen door het brood.

Bak de croutons al roerend in een pan op middelhoog vuur tot ze knapperig en goudbruin zijn. Of zet ongeveer 20 minuten in de oven op 170 graden. Laat afkoelen.

Verhit de grillpan en bak de kipfilet ongeveer 3 à 4 minuten aan beide kanten of tot er geen vocht meer uit komt. Hiervoor prik je met een vork in (het dikste gedeelte) van de kip. Voeg de laatste minuut de rest van het mengsel toe (sjalotjes, peper, rozemarijn en knoflook), dit zijn straks de extra smaakmakers van de salade.

Snijd de kipfilet in blokjes van 1,5×1,5 centimeter en laat deze even afkoelen.

Maak intussen de salade op in een grote schaal: een laagjes gescheurde slablaadjes, daarop een laagje tomaatjes, een laagje kipfilet en daarop de helft van de dressing en daarop de croutons. Herhaal dit nog een keer.

Meng de salade grof en voorzichtig tot een geheel en garneer met een handje geschaafde Parmezaanse kaas.

Het is lekkerder wanneer je de Parmezaanse kaas zelf raspt en schaaft.

Ook voegen wij de sjalotjes, rozemarijn, peper en knoflook bij het opmaken van de salade toe voor nog meer smaak.

De croutons zijn in een afgesloten blik prima een week te bewaren.