‘Britten hebben Russische verdachten in beeld voor novitsjok-zaak’

De Britse autoriteiten hebben meerdere Russische verdachten in beeld in de zaak van de vergiftigingen met het zenuwgas novitsjok. Dat melden Britse media donderdagochtend op basis van het persbureau Press Association, dat zich baseert op een bron die bekend is met het onderzoek.

Rechercheurs zouden erin zijn geslaagd de verdachten te identificeren met behulp van beelden van beveiligingscamera’s. Ze konden hun bevindingen controleren aan de hand van lijsten met mensen die het Verenigd Koninkrijk binnenkwamen en verlieten in maart, toen de Russische ex-spion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia vergiftigd werden met novitsjok. “De onderzoekers weten zeker dat de verdachten uit Rusland komen”, aldus de bron tegen Press Association.

Een officiële bevestiging van het nieuws door de Britse autoriteiten was er donderdagmorgen nog niet.

Lees ook: ‘Onbekende’ nieuwkomer novitsjok was allang bekend

De Skripals overleefden hun vergiftiging met het zenuwgas ternauwernood. Ze werden ruim vier maanden geleden gevonden op een bankje in het plaatsje Salisbury. Aanvankelijk hadden artsen weinig hoop op herstel, maar vader en dochter knapten toch op. In mei verliet Sergej Skripal het ziekenhuis, nadat Joelia eerder al was ontslagen.

Flesje met novitsjok

Eerder deze maand was de 44-jarige Dawn Sturgess minder fortuinlijk. Zij werd eind juni samen met de 45-jarige Charlie Rowley bewusteloos gevonden in een huis in een plaats vlak bij Salisbury. Eerst ging de politie uit van een overdosis drugs. Later bleek dat Sturgess en Rowley in werkelijkheid waren vergiftigd met novitsjok. In hun woning lag een flesje waarin het spul zat. Sturgess overleed vorige week zondag. Rowley verkeert nog in kritieke toestand.

De vergiftiging van de Skripals leidde tot een hevige diplomatieke rel tussen het Verenigd Koninkrijk en Rusland. De Britten gaan er vanuit dat Rusland achter de aanval zit. Novitsjok is oorspronkelijk ontwikkeld in de voormalige Sovjet-Unie. Het motief zou gelegen zijn in Skripals spionageverleden: hij was geheim agent voor de Russen, maar werkte stiekem ook voor de Britse inlichtingendienst MI6. Rusland ontkent ten stelligste dat het betrokken is bij de novitsjok-incidenten.

Het VK en Rusland zetten enkele keren over en weer diplomaten uit. Andere westerse landen, waaronder Nederland, toonden zich solidair met de Britten, en stuurden ook Russische functionarissen weg. Ook in die gevallen namen de Russen tegenmaatregelen: twee Nederlandse diplomaten moesten eind maart Rusland verlaten.