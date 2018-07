Bestrijder zware criminaliteit Limburg na ruzie naar advocatuur

De officier van justitie die in Limburg verantwoordelijk is voor toezicht op en samenwerking met de criminele inlichtingeneenheid van de politie (CIE), Bas Janssen, stapt over naar de strafadvocatuur. Na vijftien jaar bij het Openbaar Ministerie (OM) gaat hij per 1 september als advocaat in Maastricht werken bij kantoor Zuketto, dat gespecialiseerd is in strafzaken.

De overstap is een gevoelig verlies voor het OM, dat vooral in het zuiden de aanpak van zware criminaliteit probeert te intensiveren. Janssen is daar een van de meest ervaren aanklagers. „Ik neem een bult aan ervaring en kennis mee naar de advocatuur. En ervaring is toch al dun gezaaid bij het OM in Limburg”, zegt hij.

De officier van justitie kreeg onlangs ruzie met zijn hoofdofficier van justitie Jan Eland. Die wilde Janssen na drie jaar en zeven maanden als CIE-officier vervangen. „Ik kreeg te horen dat de leiding vers bloed wilde.” Janssen bevestigt het conflict, maar zegt nu vooral te vertrekken omdat hij het „een uitdaging” vindt als strafadvocaat te gaan werken. „Ik krijg meer professionele ruimte” en „de arbeidsvoorwaarden in de advocatuur zijn beter. Bij het OM zat ik als officier van justitie qua salaris aan het plafond.” Volgens Janssen ging het initiatief voor de overstap uit van het advocatenkantoor.

Het komt niet vaak voor dat een ervaren officier van justitie overstapt naar de advocatuur. Daarvoor geldt overigens geen concurrentiebeding. Wel blijft een officier van justitie gebonden aan zijn ambtseed, en de geheimhouding die daaruit voortvloeit. Een CIE-officier van justitie kent bijvoorbeeld alle belangrijke criminele informanten met wie politie en justitie samenwerken.

Bij het parket in Limburg zijn het afgelopen jaar veel ervaren mensen vertrokken. Een jaar geleden kreeg het parket een nieuwe hoofdofficier. „Ze zullen wel iets moeten doen om de ervaring op peil te krijgen”, zegt Janssen.

Een woordvoerder van het OM in Limburg wil niet ingaan op de kwestie. „We doen geen uitspraken over personeelsaangelegenheden.”