Belgische agent ontslagen na zelfgemaakte brief IS

Een jonge agent uit het Antwerpse Heist-op-den-Berg is ontslagen nadat hij op het politiebureau zelf een dreigbrief van Islamitische Staat (IS) had opgesteld en die had opgehangen bij de ingang. Dat blijkt uit een uitspraak die de Raad van State woensdag heeft gepubliceerd (doc). Kort na de aanslagen in Parijs in 2015 werd op het bureau een brief opgehangen met daarop een symbool van IS, de vlag van Syrië, de naam van hemzelf en een andere politieagent, twee nummerplaten en de tekst “vuil flikken”, een Vlaams scheldwoord voor politiemensen.

Middenin de nacht van vrijdag 27 november sloegen agenten alarm toen zij de brief bij de ingang zagen hangen. Omdat twee weken ervoor aanslagen werden gepleegd in Parijs werd de terreurploeg van wacht teruggeroepen en de omgeving rondom het bureau doorzocht.

Inkt uit politieprinter

Uit onderzoek bleek dat de computer van de politie die nacht is gebruikt om te zoeken naar afbeeldingen van de Syrische vlag en de term “allahoe akbar”. Vervolgens werden die zoektermen gewist. Ook werd de enige printer die is aangesloten op internet gebruikt om het Word-document te printen. In het laboratorium is vastgesteld dat de inkt van de dreigbrief dezelfde is als die van de printer van de politie en het papier daar ook vandaan komt.

De agent kreeg zijn ontslag aangezegd en werd aangeklaagd wegens ernstige bedreiging tegen personen of eigendommen. Hij werd vrijgesproken, aangezien de brief geen elementen bevat die gezien kunnen worden als bedreiging waarop een straf staat. “De zeer beperkte inhoud van het geschrift zoals hoger weergegeven is vaag, erg oppervlakkig en algemeen”, leest het vonnis.

Wel is de rechtbank ervan overtuigd dat de agent de brief heeft gemaakt. Van een agent mag bovendien een voorbeeldfunctie worden verwacht. “De feiten - zelfs als deze louter als grap zouden zijn bedoeld geweest - zijn absoluut ontoelaatbaar.”

De man heeft zelf altijd ontkend dat hij het heeft gedaan. Zijn advocaat bekijkt nu de stappen om zijn ontslag aan te vechten, maar acht de kans van slagen erg klein.